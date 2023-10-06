快訊

與富商約泡湯…「登山女神」曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

買保險「回報率太低」不值得？ 網：產品買對不買錯才能風險轉嫁

聯合新聞網／ 綜合報導
購買保險是每個家庭的重要財務規劃之一。示意圖／聯合報系資料照片
購買保險是每個家庭的重要財務規劃之一。示意圖／聯合報系資料照片

許多民眾會選擇購買保險，以便當意外或重大疾病發生時能有個保障，保險公司也趁勢推出各類型的保單。不過有網友認為，消費者與保險公司相比，由於理賠機率不高，消費者是更容易賠錢的一方，無法理解台灣為何仍然那麼多人選擇購買保險。

一名網友在PTT發文提到，台灣民眾喜愛購買保險，但他認為，民眾投入大量金錢購買保單，大多時候難以有回報，反而都讓保險公司賺進口袋。原Po表示，許多人即便意外發生的機率低，仍不敢承擔相關的風險所以選擇買保單，既然如此，為何不將買保險的錢存下來做為緊急備用金？

對此，不少網友表示保險為一種保障，不應看做投資，「沒錢的人更需要保險吧，風險轉嫁啊」、「等你哪天突然確診糖尿病、三高、各種手術在等你的時候，就知道保險的好了」、「保險公司當然賺，但你平常不會特別存『意外』或『生病』的錢，保險就是一個你發生了什麼就把之前繳出去的拿回來，讓你不會有這筆支出是『額外』的而是多的。至於每年繳的保費就當作一種對自己人身健康買的儲蓄囉」。

也有網友指出，購買保單也要注意產品內容，購買值得的保單，避免踩到「大坑」，「保險分很多種啊，健康險、交通事故的就還蠻值得保，多的是生一場大病被醫療費壓垮的家庭，平時有汽車機車代步的也很需要，在台灣交通事故實在太多了」、「沒錢的更要買保險（意外及醫療），有錢的是拿來節稅（壽險）」、「最坑的是防癌險，賠不到兩倍」、「現在投資保單／終身險幾乎騙盤子的」。

保險 保費 理財

延伸閱讀

夫妻買房不介意「凶宅」！房仲仍一直提醒 網：你該感謝

母無預警退休要家中成員每月給5千元孝親費 網：先顧好自己

花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

努力不如躺平？他問亞洲人到底輸在哪 網點「1關鍵」嘆：百年前就輸了

相關新聞

母親努力工作這回卻堅持稅要多繳？專家：她要讓前夫沒有遺產繼承權

媽媽當場臉色一沈，直接否決寧願多繳房屋契稅及土地增值稅。我們不解，省錢省稅，何樂而不為？

保護遺產除要生前立遺囑外！ 律師：iPhone手機上還可設定「這件事情」

手機為什麼需要遺產聯絡人？是不是是像車禍偵測一樣，能夠偵測我們人生畢業，然後自動發簡訊通知聯絡人處理遺產？如果是這樣的功能就太棒了。

乘客送「最好吃便當」任何調味料都無法賦予！計程車司機：不計較得到更多

打從心底尊敬這對夫妻；不是因為那120元的小費，也不是那份貼心的便當，而是在短暫的互動過程中，他們充分體現了對計程車這份職業的尊重。

特別股指數最新殖利率突破7.5% 全球特別股基金跌深低接買點現

根據彭博統計，截至10/5止，ICE固定收益特別股指數殖利率已突破7.5%，最新來到7.55%的水準，加上特別股價格受到...

買保險「回報率太低」不值得？ 網：產品買對不買錯才能風險轉嫁

許多民眾會選擇購買保險，以便當意外或重大疾病發生時能有個保障，保險公司也趁勢推出各類型的保單。不過有網友認為，消費者與保險公司相比，由於理賠機率不高，消費者是更容易賠錢的一方，無法理解台灣為何仍然那麼多人選擇購買保險。

全球脫碳潮引資金 氣候變遷基金正當時

連續幾年的全球夏季屢破高溫紀錄，重災害頻傳，均釋出氣候變遷問題日趨嚴峻的警訊。公私部門愈發重視大規模減碳等相關政策落實與執行，國際能源署IEA的2050年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。