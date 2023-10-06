買保險「回報率太低」不值得？ 網：產品買對不買錯才能風險轉嫁

許多民眾會選擇購買保險，以便當意外或重大疾病發生時能有個保障，保險公司也趁勢推出各類型的保單。不過有網友認為，消費者與保險公司相比，由於理賠機率不高，消費者是更容易賠錢的一方，無法理解台灣為何仍然那麼多人選擇購買保險。

一名網友在PTT發文提到，台灣民眾喜愛購買保險，但他認為，民眾投入大量金錢購買保單，大多時候難以有回報，反而都讓保險公司賺進口袋。原Po表示，許多人即便意外發生的機率低，仍不敢承擔相關的風險所以選擇買保單，既然如此，為何不將買保險的錢存下來做為緊急備用金？

對此，不少網友表示保險為一種保障，不應看做投資，「沒錢的人更需要保險吧，風險轉嫁啊」、「等你哪天突然確診糖尿病、三高、各種手術在等你的時候，就知道保險的好了」、「保險公司當然賺，但你平常不會特別存『意外』或『生病』的錢，保險就是一個你發生了什麼就把之前繳出去的拿回來，讓你不會有這筆支出是『額外』的而是多的。至於每年繳的保費就當作一種對自己人身健康買的儲蓄囉」。

也有網友指出，購買保單也要注意產品內容，購買值得的保單，避免踩到「大坑」，「保險分很多種啊，健康險、交通事故的就還蠻值得保，多的是生一場大病被醫療費壓垮的家庭，平時有汽車機車代步的也很需要，在台灣交通事故實在太多了」、「沒錢的更要買保險（意外及醫療），有錢的是拿來節稅（壽險）」、「最坑的是防癌險，賠不到兩倍」、「現在投資保單／終身險幾乎騙盤子的」。

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