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保護遺產除要生前立遺囑外！ 律師：iPhone手機上還可設定「這件事情」

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

「蘇律師，你知道iPhone手機有一個設定遺產聯絡人的功能嗎？」

「我不知道耶！」原來手機可以設定「遺產聯絡人」？

手機為什麼需要遺產聯絡人？是不是是像車禍偵測一樣，能夠偵測我們人生畢業，然後自動發簡訊通知聯絡人處理遺產？如果是這樣的功能就太棒了。

原來不是！

這個功能是為了傳承手機裡面的回憶與資料，因為如果人不在了，沒有辦法再刷臉、指紋或用密碼登入手機，手機就無法打開，手機裡的所有寶貴照片與回憶，將石沉大海！

透過「遺產聯絡人」的設定就可以讓指定的對象，在手機擁有者人生畢業後，取得進入手機的權限、存取這些數位資產。

這些美好瞬間的照片、孩子走出人生第一步的影片、記載著未發佈作品的備忘錄、一份關鍵人脈的通訊錄...，這些超越了金錢，並且承載著愛與回憶的永恆寶藏，將可傳承下去。

如果你問我會不會設定遺產聯絡人？

我不會！

因為，我手機的密碼

我太太知道

鳳梨蘇知道

壽司知道

對我的家人，沒有秘密

當然，也有很多人希望手機裡的秘密就永遠鎖在手機裡，如果是你，你會選擇設定手機的「遺產聯絡人」嗎？為什麼呢？

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 立遺囑 iPhone

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