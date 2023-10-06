乘客送「最好吃便當」任何調味料都無法賦予！計程車司機：不計較得到更多

最好吃的便當

前些日子，在高鐵排班服務到一對樂齡夫妻。上車前，乘客表明要到附近某公墓上香，大概二十分鐘左右就要返回高鐵，希望我可以等他，他可以加些錢給我沒關係。

我向乘客表示：「才二十分而已，不用加錢沒關係啦，照表收費就好。」

爽快答應之後內心卻有點後悔，因為突然想到過去有經驗，乘客去同一個地點也說二十分後要回程，但等了一個多小時還沒出現。

當時第一趟的車資也還沒給我，面臨要走也不是，不走也不是的窘境。不免擔心這次乘客，會不會像上次的乘客一樣言而無信。

所幸，到目的地時，乘客拿了600元鈔票給我（單趟車資才200多），說多的先放在我這邊，請我不用擔心他們跑掉。

不到二十分，他們上香結束就搭我的車返回。我覺得自己很幸運，遇到了非常守時、守信的乘客。

回程時剛好是午餐時間，由於高鐵的午餐選擇不多，乘客詢問若順路有吃的，是否可以停一下讓他們買。

「如果有池上便當那類的更好，但沒有或太麻煩也沒關係，直接回高鐵就好。」乘客。

「我剛好知道哪裡有，我帶你們去買。」我說。

買便當時，乘客說要順便幫我帶一份，我婉拒了乘客的好意，結果乘客還是幫我買了一個便當。

更貼心的是，之前寒暄的過程中，乘客知道我吃得比較養生，所以幫我買了一個相對健康的雞肉便當，這讓我非常的感動。

下車時，跳表金額480元，因為我預收了600元，準備找錢給他們的時候，他們卻說不用了。

「難得遇到服務那麼好的司機，還願意等我們，多的錢你就收著吧！」

原本我說不用加錢並照表收費，結果卻多收了120元外加一份便當。

我想這印證了一件事：

有時候不去計較，反而得到更多；有時候計較得多，無形中失去的也很多。

就像有些人會為了幾個銅板而殺價，表面上，他們爭取到實質的利潤，但無形中卻流失了用物質無法衡量的東西。像是別人對你的信任；你在對方心目中的地位等。

我打從心底尊敬這對夫妻；不是因為那120元的小費，也不是那份貼心的便當，而是在短暫的互動過程中，他們充分體現了對計程車這份職業的尊重。

沒有把司機的「等待」當成理所當然；更沒有認為自己是花錢的人，司機就必須無條件配合他們的任何需求。

這份便當口味雖然清淡，卻蘊含著任何調味料都無法賦予的味道，那個味道叫「人情味」。

人情味只能透過良好的人際互動才能產生。這份便當看似簡單，卻是我近期吃過最好吃的便當。

◎本文內容已獲 王國春-我只是個計程車司機 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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