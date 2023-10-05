再婚族遺產怎麼分…前妻與所生小孩都能繼承！ 律師三點提醒：非一方所說的算

再婚族繼承必知三個注意事項

有位太太她是「再婚族」，先生跟前妻有一個孩子，她跟先生結婚之後也生了一個孩子，目前一家三口住在先生名下的房子裡。這個房子公告地價現值大約是600萬（市價1200萬元），她在思考萬一先生「人生畢業」後，是不是只要再給丈夫和前妻所生的孩子150萬，這個房子就歸她所有了呢？

答案是：不行的！

因為太太、太太跟丈夫生的孩子、丈夫跟前妻所生的孩子都是繼承人，這個三個人都有繼承權。

而丈夫過世之後，他的財產就是全體繼承人公同共有的。並不是說太太想要房子就可以得到房子，必須三個人「共同協議」！不是太太一個人說了算。

第二：「房子是婚前或婚後買的」，結果大不同

假設這棟房子就是丈夫婚前買的，丈夫沒有其他財產，太太是沒有夫妻剩餘財產差額分配請求權，這棟房子就由三個人平分，太太只能拿到1/3的權利，相當於400萬元，如果太太想要分到房子，可能要拿出 800萬元來給其他兩位繼承人來「換房子」!

假設這棟房子是婚後丈夫賺的錢買的，太太可以主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，在請求分配之前必須要先做結算，也就是丈夫「婚後」的剩餘財產跟太太「婚後」的剩餘財產做比較，多的要給少的。

如果太太婚後剩餘財產是0，而夫妻剩餘財產差額分配是看市價的，也就是說丈夫婚後的剩餘財產1200萬要除以2，所以太太可以拿到600萬。

所以在協商遺產分配時，可以主張1200減去600萬元夫妻剩餘財產債務後，剩下的600萬，分配給全體繼承人（一個人拿到200萬的價值）喔！

太太希望的是繼續住在這個房子裡，未來保障自己和孩子的生活，如果先生他也有這樣的想法時，這要怎麼做？

先生就可以用一份遺囑達成「安居樂業」的願望。

只要在遺囑中寫「門牌號碼：……房屋及其坐落的土地要留給我親愛的太太來居住並且由她繼承，至於特留分的部分，再用現金找補或是給其他等值的東西。」法律的規則就改變了，改變成平安的樣子！

再婚，是改變重要親屬的狀態，也會影響未來繼承的分配 善用法律的保障，建造一個堅固又充滿愛的家庭堡壘

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