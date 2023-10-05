銷售業務很會做圖表算統計 日產汽車前跨國經理：「二個字」才算真正在處理數據

《老闆客戶都點頭的數字說服力》的作者柏木吉基，曾任日產汽車（Nissan）跨國經理以及許多企業數據分析與策略家，在這些實務中他發現到，許多職場工作者一面對數據，就只會做圖表、算統計，但這其實是很危險的，因為這做出來的結果可能毫無意義。他強調，應該要用「思考」的方式處理數據，才算是真正的在處理數據。

假如對方說「麻煩你分析數據」，各位做的第一件事會是什麼呢？

恐怕許多人會回答「掌握數據的內容」和「做成圖表」吧！不管是哪種答案，實際上有許多人的確是會從「先處理數據」做起。

例如，假設擁有轄區 36 個星期的銷售實務績效數據，相信許多人應該都會先畫出如圖 2-1 的圖表。

從這張圖可以解讀出什麼呢？

「雖然每週的數據稍微有些變化，但大致上都在 28000～37000 之間。」大概就像這句話這樣吧。

但再請稍微冷靜的想一想，在得知上述情況之後，如何能以有意義的形式與什麼連結，又該怎樣連結呢？還是就這樣算了，想以「涵蓋在這個範圍」敷衍了結。

在前面所介紹的解決問題的過程中，第一步是要掌握整體的趨勢，這個步驟並沒有錯。不過，無論目標是掌握整體狀況，還是尋找具體的問題和原因，處理數據前還必須要做一件事。

那就是「思考假設」。

這裡所謂的「假設」，指的是在心中描繪一則可能性很高的故事，猜測「這樣的事必定會發生」。

在理想的情況下，這則故事愈有邏輯、愈具體，後續數據分析的品質、效果及工作效率就會愈高。

假設的重要性

假設是從數據整理進行到數據分析時，不可或缺的過程。

建立「這時或許有問題」的假設，再藉由分析驗證這項假設是否真的正確；或是建立「這個或許是原因」的假設，再藉由分析驗證這一點。像這樣制定「假設」，就是在縮小問題（問題是什麼）和找到原因（為什麼會發生問題）最初的突破點。

這個步驟，對於那些習慣看到數據擺在眼前就馬上動手的人來說，特別重要。解決問題的過程中，「鎖定問題重點」和「釐清原因」都要分別先建立假設。這可以說是從「數據整理」進展到「數據分析」的必要之舉（圖2-5）。

那麼，讓我們來看看什麼是「假設」，它又與「數據分析」有甚麼關係吧！為此，就要先想想「數據分析」是用來做什麼的（相信大多數人連這種事都沒想過吧？ ）。

是為了以客觀的方式發現問題或機會嗎？以大目標來說，答案並沒有錯，但這不是一個直接的答案。

數據分析的用途和目的，不外乎在於「證實分析者所設想的事情」。

換句話說，我認為在一般實務上，數據分析最直接的目的就在於「檢驗建立的假設」。根據未經檢驗的假設做決策，這在商務領域中是非常致命的。為了讓這份「揣測」盡量貼近「客觀的事物」，就要利用數據分析。聽到「假設」之類的詞彙，或許會覺得好像很難、很麻煩，但其優點是不計其數的。

話雖如此，許多人在實踐時最初的煩惱就是：「要怎麼假設？」、「假設可以隨便想想嗎？」

另外，假如是具有分析或解決問題經驗的人，還可能會擔心「該怎麼建立『有條有理』的假設」吧。

本文出自《老闆客戶都點頭的數字說服力》 就算明白「建立假設並藉由數據分析驗證假設」的過程，在實際面對自己眼前的狀況和問題後，也還是會擔心想不出具體的假設，或是即使想到假設卻對假設的好壞沒有把握。

現在有許多應用程式能支援分析，但遺憾的是，沒有機器或應用程式能幫忙自動生成適合的假設。因此，假設必須由人類（分析者）自己建立。愈是期待「做了數據分析，答案就能像自動販賣機一樣獲得」，就愈會深切的感受到困難。

但這並不表示完全沒有辦法。

只要把「處理分析工作前要先建立假設」記在腦中，同時懂得幾套方法，相信就能實際感受到分析精準度和效率的提升。

那麼，就讓我們來看看解決問題的過程中，有什麼地方需要「假設」，又需要哪種「假設」吧。

有效假設的兩種類型：WHAT 型和 WHY 型

掌握大局（ 全貌）之後，就要進行「假設」，以便釐清具體的問題重點。此外，假設會依目的分為「 WHAT 型」和「 WHY 型」假設（圖 2-7）。

● WHAT型假設：調查哪裡有問題。

（例）是什麼導致送貨延誤→調查每個送貨員的表現差異。

● WHY 型假設：調查為什麼會發生問題。

（例） 調查為什麼那個送貨員會遲到。

（本文出自《老闆客戶都點頭的數字說服力》作者：柏木吉基 譯者：李友君）

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