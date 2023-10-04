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先生過世配偶卻無法分到7千萬的夫妻剩餘財產？ 律師：一觀念錯誤就少了幾千萬

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。本報資料照片
新台幣示意圖。本報資料照片

太太有在申報先生的遺產稅時，主張太太有7000萬夫妻剩餘財產，國稅局同意抵扣，但竟然因為子女的一個主張，讓太太拿不到錢？

因為「稅歸稅，權歸權」

有一位企業主過世，名下有不動產、企業、債券、海外資產…等，繼承人有前妻所生的子女，還有第2任妻子（下稱：後媽）與子女。

因為企業主的財產狀況很複雜，後媽在滿6個月遺產稅申報期間後，再延長3個月的最後幾天申報，國稅局也來回調查了很久，花了1年多時間才核定應納遺產稅額。

在繳完遺產稅後，企業家沒有留下遺囑，繼承人沒有分配好遺產的共識。

後媽對繼子起訴主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」7000萬元，但繼子主張時效消滅，因為主張夫妻剩餘財產差額分配「請求權」要在2年內請求，後媽在父親過世4年多後才起訴請求，所以請求權時效消滅，就算已繳納遺產稅作為計算時間點，也超過兩年

後媽說：我在國稅局申報遺產稅的時候有主張！

最後法院判決後媽敗訴，因為國稅局申報是稅務申報，但是民法請求權必須要在民法規定時效內請求、起訴，否則不生中斷時效的效力

一個法律觀念錯誤，少了幾千萬。

因為「稅歸稅，權歸權」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 遺囑 子女 配偶

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