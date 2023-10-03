遺產的「特留分」能用例外打破？ 律師曝方法不只一種：除非啥事都不做

規則是可以打破的，法律的規則，就要用法律的例外打破！

頂客族的遺產只想給配偶、父母親不想分財產給不肖子...

可以視狀況做：

喪失繼承權 生前贈與、處分、保險、信託…花光所有積蓄

什麼事都不做，就沒辦法「打破規則」；財富傳承，不應該是理所當然，而是「適財適用」平安喜樂！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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