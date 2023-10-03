房價居高不下…現第一桶金要300萬才稍有份量！ 他曝「共犯結構」：大家都是受害者

每個人都說自己是受害者

當前輩跟晚輩聊天時，前輩普遍會苦口婆心跟晚輩建議：「若有存到錢，且能力可負荷，就趕緊替自己買間房子吧。就算只是間小房子也好，至少有一個自己的窩」。然後前輩講述著當年自己也是這樣打拚上來、這些年房子帶來的各種好處blahblah。

但晚輩聽前輩這樣講，大多感到不以為然，給予的回饋更是：「我也想買房啊，但現在房價漲到那麼高，是要怎麼買？況且你們當年房價那麼便宜，現在房價位階不同了，不要在那邊講風涼話」。

前輩說：「但我當年買的時候，也是買在當下最貴啊。房子買了後有漲幅，都是後話了」。

然後...話題就此打住了。

我沉思了一下。

遙想10年前剛入房仲業，首購預算大多800~1000萬。當年大眾共識的一桶金是100萬，存到100萬再小擠一下，東湊西湊到150~200萬，就可以在新竹買間「重劃區+屋齡五年內+三房」。

但今日的一桶金，可能得存到300萬，才稍微有點份量。

房價問題，確實對台灣整體社會影響甚鉅。但你要賣方讓利，賣方會覺得：「可以啊，你先叫其他人先讓利再來跟我說。不然我去買其他人的房子或土地，也是很貴啊」。當大家都不讓，市場需求又存在的時候，價格自然就撐在那。

買方怪屋主賣很貴，屋主怪建商賣很貴，建商怪地主賣很貴，地主怪政府稅負太重，政府回一句：「我已經盡力在打房了。一切都是市場機制，我們尊重」。

反正，大家只不過都是為了生存，一概都是THEY的錯。

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