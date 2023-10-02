想省「遺產稅」能靠隔代傳承？ 律師提醒：千萬不要隨便拋棄繼承

有一爸爸過世留下許多不動產(爸爸取得時間在104年以前)，爸爸有1兒1女，兒女名下也都有不少財產，兒子也生了2個孩子(孫輩，第3代)，女兒未婚。

兒子聽朋友說：

1.兒子本身資產超過億元，如果繼承爸爸留下來的不動產，這些不動產未來給孩子(第3代)要課20%的遺產稅，不如現在就登記給孩子(第3代)繼承，可以節稅。

2.依照房地合一稅，如果孩子(第3代)直接繼承爸爸(第1代，孩子的爺爺)不動產，日後要出售時，可以用舊制的方法，節省更多所得稅賦。

3.兒子直接在3個月內拋棄繼承，這部分的遺產，就可以直接給孩子(第3代)代位繼承。

幸好這位兒子有來問律師，因為上面的第3點是錯誤的。

因為爸爸有兒女，配偶也過世了，有2位第一順位繼承人，如果只是兒子拋棄繼承，女兒沒有拋棄繼承，爸爸的所有不動產就由女兒全部繼承了。

孩子(第3代)不能「代位繼承」兒子的權利，因為代位繼承是指，在爸爸過世前，兒子因為死亡或喪失繼承權，孩子(第3代)才能夠代位兒子的繼承權利。

至於法律上拋棄繼承，是在爸爸過世後才能拋棄，跟代位繼承的規定不符合，是沒有辦法「代位繼承」的。

特別是擁有許多不動產的人，想要運用隔代繼承節稅，可以運用遺囑，把不動產直接遺贈給孫子。

孫子感念祖父母，又節省稅負。

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