快訊

MLB／44轟！亞洲選手第一人 大谷翔平奪全壘打王真情感言曝

詐領助理費案已3人認罪！領高虹安7個月薪水變貪汙犯 「公衛文」今認不認罪？

西班牙議會懸空！加泰隆尼亞獨立運動的機會來了？

想省「遺產稅」能靠隔代傳承？ 律師提醒：千萬不要隨便拋棄繼承

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

想要隔代傳承省稅？千萬不要隨便拋棄繼承

有一爸爸過世留下許多不動產(爸爸取得時間在104年以前)，爸爸有1兒1女，兒女名下也都有不少財產，兒子也生了2個孩子(孫輩，第3代)，女兒未婚。

兒子聽朋友說：

1.兒子本身資產超過億元，如果繼承爸爸留下來的不動產，這些不動產未來給孩子(第3代)要課20%的遺產稅，不如現在就登記給孩子(第3代)繼承，可以節稅。

2.依照房地合一稅，如果孩子(第3代)直接繼承爸爸(第1代，孩子的爺爺)不動產，日後要出售時，可以用舊制的方法，節省更多所得稅賦。

3.兒子直接在3個月內拋棄繼承，這部分的遺產，就可以直接給孩子(第3代)代位繼承。

幸好這位兒子有來問律師，因為上面的第3點是錯誤的。

因為爸爸有兒女，配偶也過世了，有2位第一順位繼承人，如果只是兒子拋棄繼承，女兒沒有拋棄繼承，爸爸的所有不動產就由女兒全部繼承了。

孩子(第3代)不能「代位繼承」兒子的權利，因為代位繼承是指，在爸爸過世前，兒子因為死亡或喪失繼承權，孩子(第3代)才能夠代位兒子的繼承權利。

至於法律上拋棄繼承，是在爸爸過世後才能拋棄，跟代位繼承的規定不符合，是沒有辦法「代位繼承」的。

特別是擁有許多不動產的人，想要運用隔代繼承節稅，可以運用遺囑，把不動產直接遺贈給孫子。

孫子感念祖父母，又節省稅負。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

拋棄繼承 遺產 配偶 遺囑 爺爺 爸爸 父母

延伸閱讀

兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

年輕人年年換iPhone 長輩酸「難怪買不起房」：以前一支Nokia用十幾年

為什麼緯創跌破100元就彈？ PTT股民分析原因在「同條船上」

旺宏董座吳敏求赴歐出差18天 航空公司出包度過一趟「驚奇之旅」

相關新聞

想省「遺產稅」能靠隔代傳承？ 律師提醒：千萬不要隨便拋棄繼承

有一爸爸過世留下許多不動產(爸爸取得時間在104年以前)，爸爸有1兒1女，兒女名下也都有不少財產，兒子也生了2個孩子(孫輩，第3代)，女兒未婚。

政府養老基金出手制裁「毀林供應鏈」 60家公司涉案這下慘了

亞馬遜大火延燒，總管理資產超過十六兆美元的兩百三十家投資機構，呼籲各家公司針對旗下供應鏈實施反毀林政策，…

年輕人年年換iPhone 長輩酸「難怪買不起房」：以前一支Nokia用十幾年

全新iPhone 15系列手機上市，立刻吸引果粉熱烈搶購。不過有網友表示，認識的長輩看不下去，直呼「年輕人年年換iPhone，難怪買不起房子」，讓他不禁思考這句話是否頗有道理，並貼出來與鄉民討論，引發熱議。

確保他們能參與環境決策 土地轉讓給農資企業要先問過原住民

要實現針對全世界的氣候目標，需採納原住民族的專業知識與全面感知，他們雖只居住在地球百分之二十二的土地上，…

美元走強+十年公債殖利率創高 觀望等待時機

台股繼續在半年復進走弱，技術面呈現上方各均線向下的技術面弱勢局面，因此目前指數壓力相對沉重，而國際股市也是呈現相對弱勢的局面，NASDAQ及費城半導體指數都出現高檔轉弱的狀況，尤其費城半導體指數跌破頭部區頸線的相對位置，這對於台股趨勢的看法就比較偏保守看待了！

保誠「兒童神單」殞落…分紅保單適合什麼人買？ 專家：想要穩定收益 不如選利變型保單

上個星期，筆者受正聲廣播電台「財經早知道」節目主持人羅際夫的邀請，去談最近引發保險市場關注的一個話題—某家被封為「兒童神單」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。