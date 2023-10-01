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年輕人年年換iPhone 長輩酸「難怪買不起房」：以前一支Nokia用十幾年

聯合新聞網／ 綜合報導
全新iPhone 15系列手機上市，立刻吸引果粉熱烈搶購。 圖／聯合報系資料照片
全新iPhone 15系列手機上市，立刻吸引果粉熱烈搶購。 圖／聯合報系資料照片

全新iPhone 15系列手機上市，立刻吸引果粉熱烈搶購。不過有網友表示，認識的長輩看不下去，直呼「年輕人年年換iPhone，難怪買不起房子」，讓他不禁思考這句話是否頗有道理，並貼出來與鄉民討論，引發熱議。

原PO在PTT發文表示，這次中秋節回家，有長輩分享，前陣子看到小學生吵著父母要換最新的iPhone 15，明明才剛換過14而已，以前的年代買一支Nokia用十幾年，有感時代不一樣，長輩並直言：「年輕人年年換iPhone，難怪買不起房子」、「錢都拿去還分期付款了，哪裡存得了錢」等語。

原PO也不禁思考，確實很多年輕人買不起房，但又想有東西可以社交，只好年年換iPhone，才能被瞧得起，為的是滿足一個小確幸，「大家覺得這句話有道理嗎？」

網友紛紛表示不認同，「不買iPhone也買不起房」、「為什麼要靠iPhone才能維持社交啊」、「iPhone一台算5萬，三十年也才150萬」、「確實一年省5萬，四十年買廁所可以」、「二十年不換iPhone，你長輩用當時購入的房價賣我」、「有沒有想過有人是買不起房，才花比較多錢在其他用得到的地方」。

不過也有人替長輩說話，「其實長輩這樣說也沒錯啦，會年年換儲蓄習慣一定比較差」、「你一般非資方的勞動階級，錢就是慢慢累積」、「別小看一年4萬，頭期款算房價2成的話，五年過去買房預算就能提高100萬」、「要聽內涵啦，長輩只是希望你節儉一些」、「確實啊，從小見大」。

PTT 3C 頭期款 iPhone 15 省錢 買房

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