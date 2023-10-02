政府養老基金出手制裁「毀林供應鏈」 60家公司涉案這下慘了

二○一九年九月，亞馬遜大火延燒，總管理資產超過十六兆美元的兩百三十家投資機構，呼籲各家公司針對旗下供應鏈實施反毀林政策，並建立監測系統，報告年度進展。

其他的金融家與投資者也應該在自家投資組合內，強調其環境風險，並與合作公司一同排除商品導致的毀林，無法照辦的公司便不再予以合作。

例如，挪威的政府養老基金（Government Pension Fund Global）目前剔除超過六十家涉及毀林的公司，其中三十三家皆屬棕櫚油產業。貝萊德執行長芬克應實現先前諾言，氣候變遷將是公司投資策略的最主要考量。

（本文出自《棕櫚油帝國》） 憑著管理資產總值高達七兆美元，貝萊德能做為其他投資者的榜樣，做決策時應優先考慮會造成的環境影響。

消費品公司須實施嚴格的零毀林政策，當中包含有時限的承諾與執行計畫，而這項政策的施行對象同時包括與公司直接與非直接合作的供應商。

消費品公司應於官網紀錄這些政策的實行進度，並建立申訴機制，方便第三方可以檢舉違法事實，並追蹤申報問題後的處理進度。

像聯合利華與百事公司這樣的跨國公司可利用其購買力，要求供應商達到生產過程可追蹤的要求，不只是符合RSPO的原則與標準而已，因為後者的約束力相對不足。可以賣出更高價的零毀林商品，以及與當地夥伴合作，能成為小農採取更永續作法的誘因。

最後，擔心棕櫚油對環境與社會造成影響的消費者應大聲疾呼，要求棕櫚油業更加公開透明。無論是透過抗議、社群媒體活動還是其他方式，股東們意識到公司聲譽、法律與其他方面可能會遭受波及，往往很快就會採取行動，嚴正確保公司會做出改革。

例如，森那美集團管理高層於二○一九年股東大會上放映了艾瑪．湯普遜配音的紅毛猩猩短片，明白顯示出他們對於消費者參與的敏銳度。Iceland超市不再於自家產品使用棕櫚油的大膽舉動，同時也向這個產業發出信號，向其呼籲最好改正自己的行為，否則進入全球市場時將會面臨挑戰。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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