土地轉讓給農資企業要先問過原住民 一項亞馬遜計畫限制毀林行為

要實現針對全世界的氣候目標，需採納原住民族的專業知識與全面感知，他們雖只居住在地球百分之二十二的土地上，卻保護了百分之八十的生物多樣性。

這些地區世世代代和諧居住於熱帶雨林及其他荒地，必須給予他們土地使用權，並確保他們能參與環境決策，包括任何要將土地轉讓給農資企業的計畫，都必須納入他們的意見。

（本文出自《棕櫚油帝國》） 測繪森林與引進財產登記系統能讓各個政府更易於追蹤、找出清整土地的公司，並評估土地擁有者是否遵守保育要求。

一項始於二○○九年、位於亞馬遜的計畫，讓多達百分之四十的原住民農民取得大面積土地的所有權，如此一來能夠大幅度限制該地區的毀林行為。

巴西環境部協助牽線從事永續經濟活動的原民社群，以及化妝品、生態旅遊、混林農業的可靠業者，讓雙方有機會成為合作夥伴。

馬來西亞婆羅洲的原民社群也同樣持續努力盤點當地熱帶雨林的物種豐富性，以期建立一座包含數萬種植物與微生物的藏館，這些生物都是受《名古屋議定書》（Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing）保護的遺傳資源，如此一來能確保後來這些資源不論作為何種用途，當地社群都能從中受惠。

當然，我們不會期待這些擁有熱帶雨林與泥炭地的國家，為我們犧牲自身的經濟。但也許能有更多國家仿造挪威的做法，挪威近年以提供資金作為交換條件，成功減少了巴西與其他國家毀林的行為。

各國政府也可以將熱帶雨林砍伐的問題納入國家能源考量，如同歐盟近來針對生質燃料政策的做法。現代科技發達，包括衛星、無人機與GPS系統，讓公司企業無法再聲稱自己對有問題的供應鏈一無所知。

由斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）與英國NGO「全球林冠計畫」（Global Canopy）一同於二○一六年推出的開放平台Trase，能夠追蹤商品的生產與交易，包括來自熱帶雨林的棕櫚油。這個平台能讓公司、政府與個人都能辨別出生產或交易過程中，潛在的環境或社會風險。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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