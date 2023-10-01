快訊

8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土地轉讓給農資企業要先問過原住民 一項亞馬遜計畫限制毀林行為

聯合新聞網／ 麥田出版
雨林示意圖／ingimage
雨林示意圖／ingimage

要實現針對全世界的氣候目標，需採納原住民族的專業知識與全面感知，他們雖只居住在地球百分之二十二的土地上，卻保護了百分之八十的生物多樣性。

這些地區世世代代和諧居住於熱帶雨林及其他荒地，必須給予他們土地使用權，並確保他們能參與環境決策，包括任何要將土地轉讓給農資企業的計畫，都必須納入他們的意見。

（本文出自《棕櫚油帝國》）
（本文出自《棕櫚油帝國》）
測繪森林與引進財產登記系統能讓各個政府更易於追蹤、找出清整土地的公司，並評估土地擁有者是否遵守保育要求。

一項始於二○○九年、位於亞馬遜的計畫，讓多達百分之四十的原住民農民取得大面積土地的所有權，如此一來能夠大幅度限制該地區的毀林行為。

巴西環境部協助牽線從事永續經濟活動的原民社群，以及化妝品、生態旅遊、混林農業的可靠業者，讓雙方有機會成為合作夥伴。

馬來西亞婆羅洲的原民社群也同樣持續努力盤點當地熱帶雨林的物種豐富性，以期建立一座包含數萬種植物與微生物的藏館，這些生物都是受《名古屋議定書》（Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing）保護的遺傳資源，如此一來能確保後來這些資源不論作為何種用途，當地社群都能從中受惠。

當然，我們不會期待這些擁有熱帶雨林與泥炭地的國家，為我們犧牲自身的經濟。但也許能有更多國家仿造挪威的做法，挪威近年以提供資金作為交換條件，成功減少了巴西與其他國家毀林的行為。

各國政府也可以將熱帶雨林砍伐的問題納入國家能源考量，如同歐盟近來針對生質燃料政策的做法。現代科技發達，包括衛星、無人機與GPS系統，讓公司企業無法再聲稱自己對有問題的供應鏈一無所知。

由斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）與英國NGO「全球林冠計畫」（Global Canopy）一同於二○一六年推出的開放平台Trase，能夠追蹤商品的生產與交易，包括來自熱帶雨林的棕櫚油。這個平台能讓公司、政府與個人都能辨別出生產或交易過程中，潛在的環境或社會風險。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

編輯推薦

相關新聞

土地轉讓給農資企業要先問過原住民 一項亞馬遜計畫限制毀林行為

要實現針對全世界的氣候目標，需採納原住民族的專業知識與全面感知，他們雖只居住在地球百分之二十二的土地上，…

美元走強+十年公債殖利率創高 觀望等待時機

台股繼續在半年復進走弱，技術面呈現上方各均線向下的技術面弱勢局面，因此目前指數壓力相對沉重，而國際股市也是呈現相對弱勢的局面，NASDAQ及費城半導體指數都出現高檔轉弱的狀況，尤其費城半導體指數跌破頭部區頸線的相對位置，這對於台股趨勢的看法就比較偏保守看待了！

保誠「兒童神單」殞落…分紅保單適合什麼人買？ 專家：想要穩定收益 不如選利變型保單

上個星期，筆者受正聲廣播電台「財經早知道」節目主持人羅際夫的邀請，去談最近引發保險市場關注的一個話題—某家被封為「兒童神單」…

男列支出嘆家庭月收10萬元不夠用 網點一大花費並教省錢秘訣

現在萬物齊漲，除了房價不斷攀升外，日用品的價格也攀升不少，日前有位網友表示，他們家庭收入有10萬元，原以為這樣的薪水夠負擔房貸與育兒費用，不過發現遠遠不夠，讓他崩潰詢問「是我們生活太奢侈嗎？」

無視理專建議「2原因不屑買抗跌資產」 他曝悲慘後果

台股27日於平盤附近震盪整理，終場收16310.36點，上漲34.29點，漲幅0.21%。PTT網友討論「抗跌資產」，有投資質疑，跌得少也是跌，加上散戶可以隨時出場，沒必要追求抗跌，沒聽建議的結果就是「等台股萬八解套」。

第四季旺季行情 投資首選「高人氣」

回顧過去三個季度，金融市場震盪上沖下洗，先是前七個月全球迎來股債齊揚的榮景，螫伏已久的科技股更是在AI題材帶領下大翻身，隨後又因信評機構無預警調降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。