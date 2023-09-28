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男列支出嘆家庭月收10萬元不夠用 網點一大花費並教省錢秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友原以為家庭收入10萬元很夠用，卻發現難以負擔生活開銷。示意圖／ingimage
一名網友原以為家庭收入10萬元很夠用，卻發現難以負擔生活開銷。示意圖／ingimage

現在萬物齊漲，除了房價不斷攀升外，日用品與伙食的價格也攀升不少，日前有位網友表示，他們家庭收入有10萬元，原以為這樣的薪水夠負擔房貸與育兒費用，不過發現遠遠不夠，讓他崩潰詢問「是我們生活太奢侈嗎？」

一名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」表示，他在結婚前，以為雙薪家庭月收10萬元就夠買房、育兒，結果發現真的不夠用。原PO分析，他們有一筆900萬的房貸，100萬的信貸，以及要養2部車，還要繳各式政府規費、網路雲端空間、一些電腦軟體費用、家用家電及生活用品、第四台、網路、手機月租、健身房月費1千初、有喝手搖及咖啡、小孩費用。他指出「我們沒有天天吃大餐，大概一個月才一次700元的那種餐點，也常常吃路邊攤，為什麼仍不夠用？我們這樣是生活太奢侈嗎？」

對此，不少網友都點到一項關鍵大花費「養了兩部車」，並建議「不需要為了『偶爾』需要用車去多買一部車…車子不是資產，車子是消耗品，車子費用比房子貴很多很多」、「一台車把稅金、折舊、停車費、保養等等，一個月可能吃15000喔」、「我們一家四口跟你的條件差不多，我覺得養車是關鍵，我們常常搭計程車，也完全不覺得會有負擔」、「養一部車保養規費停車費，一個月超過一萬；只留一部車，你可以不用去找外快！如果非留車不可，就用車來生財源，跑跑UBer合法有收入」。

也有人提供其他省錢秘訣，「飲食改成自己煮，手搖飲省下來健康又便宜，以後小孩越大還會越花錢，要有心理準備」、「手搖飲跟咖啡戒掉，自己沖茶包、濾掛咖啡可以省很多；車賣掉一部可以省稅金，沒辦法開源先節流」、「兩部車換成一部國產車，第四台停掉，有網路就可看串流，網路空間停掉。軟體費用停掉，健身房先請1年假，信貸剩一半再去，手機月費每支控制800元以下，小孩不要讀私立學校，房貸能增貸最好，增貸來還高利率低年期的信貸，這樣應該日子很爽」、「咖啡改成自己泡的話，一天不用花10元，路邊攤也不便宜，改成自己煮飯，第四台不要用，電器也不要用太多，冷氣改開28度配循環扇，不需要開兩台車，健身房也不要去，手搖飲戒掉這樣就可以了」。

信貸 買房 開銷

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