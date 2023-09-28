印尼森林儲碳好威！比全球化石燃料三年的排放總量還多 但被油棕園毀了

我們根本不需要在全球飲食裡用這麼多的工業棕櫚油。我們迫切需要的是完好無損的熱帶雨林，雨林可以儲碳、提供給野生動物居住，一旦這些動物因棲息地受破壞被迫遷徙就可能導致疾病傳播、生態系統崩潰，雨林更能保護我們面對未來生物挑戰所需的基因豐富性。

要避免氣候變遷產生最糟的效應，關鍵在於保護我們剩下的泥炭地。光印尼的森林與泥炭地就儲存了約三百億噸的碳─比全球化石燃料三年的排放總量還多─但印尼與馬來西亞的油棕園已經取代了其中七百五十萬英畝的珍貴土地。

（本文出自《棕櫚油帝國》） 尤其是東南亞與剛果盆地的國家，這些政府必須停止發放新的原始林與泥炭地開發許可，而且必須大刀闊斧地執行。

此外，這些國家與其他國家的特許經營油棕園的地圖與所有權的資訊都要公開透明，可供查看。

資訊公開有助於減少犧牲當地社區為代價的黑幕交易與政治貪腐。負責在這些土地上放火（或付錢請人執行）的公司應處以高額罰款。

保護高碳量及高保存價值的土地，也意謂著要更善用已開墾種植的土地，包括採用提高產量的育種方案。

尚未栽種的土地，種植園公司應引入覆蓋作物與病蟲害綜合治理系統，以減少使用化學物質，並保護水土資源。

至於倚賴油棕收入的小農，應給予肥料與優質種植工具，讓他們能提高產量，也應採用非洲與巴伊亞油棕地區的普遍做法，讓這些小農們接受混林農法的培訓，且應唯有採用永續種植方式的小農才能獲得信貸。

最後，應該幫助這些油棕小農轉作更注重氣候影響與營養的農作物。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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