無視理專建議「2原因不屑買抗跌資產」 他曝悲慘後果
台股27日於平盤附近震盪整理，終場收16310.36點，上漲34.29點，漲幅0.21%。PTT網友討論「抗跌資產」，有投資質疑，跌得少也是跌，加上散戶可以隨時出場，沒必要追求抗跌，沒聽建議的結果就是「等台股萬八解套」。
一名網友在PTT發文表示，有理專推薦他購買「抗跌資產」，理專強調，有了抗跌資產，每年投資的獲利率才不會因為大幅波動而下降，但這類資產的漲跌幅度也不如大盤型股票。
該網友不解表示，跌得少也是跌，那投資的意義何在？加上他是散戶、不是法人，不必固定檢視自己投資回報，隨時都可以進出場，不像法人受限規範，錢一定要多少比例丟進市場，他說，「所以理專的話我沒聽進去，現在錢全部套在股市裡面，坐等台股萬八解套」。
其他網友留言「重點在最後一句」、「每次跌得少的東西都不一樣，又跌得少通常漲的時候也輪不到它」、「美金定>空手>股債」、「整篇講那麼多不就買beta值低的股票就好」、「所以才要股債比平衡，一個跌，另一個漲」、「債卷不漲，放哪領息」。
還有人留言「買低相關甚至是負相關的資產才有抗跌效果」、「債卷是保底用的」、「還在股債平衡，輸不怕就繼續在那邊平衡」、「怕波動就留現金等抄底就好，不要聽什麼兩光理專亂扯」、「問就是定存」、「隨口講股債平衡的都是人云亦云」、「跟他反著做就對了，理專都叫我買公司債」、「鴻海很抗跌，但也很抗漲」。
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