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40歲小資女持有股票市值800萬想躺平 股息房產清單列出太牛逼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小資女表示自己最近很想躺平，並列出資產清單問網友們意見。 示意圖／ingimage
一名小資女表示自己最近很想躺平，並列出資產清單問網友們意見。 示意圖／ingimage

一名40歲小資女近日於Dcard發文表示有了「躺平」念頭，目前處於半退休狀態，目前資產有市值約800萬的股票，年領股息約45萬，緊急預備金約80萬。

她說自己在新北市還有一間小套房，月繳8千房貸，生活開銷含房貸大概月花3萬初，但她一想到通膨跟未來老時的醫藥費，總覺得不太夠，隨著年紀增長，又好想躺平過日子。

底下有網友建議她，不要完全躺平，以她每個月花3萬其實剩下的不算多，或許可以做點輕鬆的工作，為以後可能發生的意外做準備，因為萬一生了一次大病開銷就噴光光了。

「增加其他開源的機會，做自己的興趣，拉高自己資產的同時，也會活得更充實」、「可以有規畫的退休，但要找事做，不然整天待在家容易失智」，還有人分析，除非現階段房貸已經全部繳清，否則不會真的辭職躺平，仍會想要領到退休金才算安心。

其他人認為她這樣的財務狀況算一算身家至少也有1500萬以上，「只剩下顧好健康就好，真的可以直接躺平」、「那麼有錢幹嘛還要被工作荼毒身心靈？況且生活花費又不高」、「萬一工作勞累，壓力大，錢都拿去看醫生。」

此外，還有人留言好奇問原po是做啥工作，怎麼存錢存這麼快？她回應說自己學歷不高也沒一技之長，但物慾低，很早就存股，算是靠股票存退休金，而且不懂的投資決不會碰。網友則留言說，「我今年44現在才想到開始存ETF，現在年領股息不到5k，我還要努力多久，天啊！」

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