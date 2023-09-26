你也愛吃薯片、烘焙食品或甜甜圈嗎？ 研究：確診新冠後健康狀況更慘

我們將世界上可居住的土地半數用於農業，但全世界有九分之一的人─約八點五億的男人、女人與小孩─仍然在挨餓。三分之一的人超重或肥胖。

同時，聯合國政府間氣候變遷專門委員會指出，全球氣溫可能會在二○三○年至二○五二年間上升至少攝氏一點五度，這會導致極端氣候、生態系統遭到破壞、水資源短缺、作物減產與大規模遷徙等毀滅性的影響。

光是砍伐熱帶森林造成的溫室氣體排放量就占了全球的百分之八─比歐盟的排放量還多。我們正經歷一場大滅絕，不斷減少的生物多樣性威脅著大自然免費提供的珍貴服務─像是淡水、授粉與病蟲害防治。

（本文出自《棕櫚油帝國》） 當嘉吉、豐益國際、森那美與蘇爾芬等農企的管理層與股東們數算著他們口袋裡的數百萬美元，油棕工人卻在危險的工作條件下辛勤勞動，但收入仍不夠養活他們的孩子。很顯然地，我們有很多地方都做錯了。

若這場疫情告訴了我們什麼，那就是我們做出改變的能力遠大於過去的認知。面對這項全球性的緊急狀況，各國政府與社會迅速動員組織起來，採取根本性的行為改變，這在過去完全無法想像。各國總統與總理封鎖了整個國家，數個大洲的（大部分）公民自願戴上口罩，保持安全距離六英尺，工作場所也改到自家客廳。

過去被認為的「正常」現在都消失了，我們反倒有絕佳的機會重新思考這一切要如何改正，並指引出一條邁向永續未來的道路，如此不僅能抑制疫情再起，更能促進更公平的社會，避免氣候變遷會導致的最壞情況發生。

我們可以從改革食品系統先下手。營養不良是全球生病與死亡的主因，新冠疫情只讓事情更惡化。長久以來我們以偏重卡路里的農業系統，取代注重營養價值的農業系統，讓超級加工食品便宜又普遍，但真正健康的食物對許多人而言卻遙不可及。

如果我們要能在二○五○年之前都餵飽九十億人口，就必須停止栽種餵飽動物、加滿油箱的作物，我們得種植真正讓人類食用，特別是健康穀物、水果、蔬菜與豆類等營養作物。

這也意謂著工業棕櫚油的發展得趕緊踩剎車。畢竟這項產業之所以會發展到如今的規模，並非縝密計畫的成果，也不是消費者決定沒有棕櫚油就活不下去，過去這個東西根本無人知曉。

會發展成現況，是幾十年來大大小小決定的最終結果，各國政府希望能改善國內的貧窮，企業與政客貪圖中飽私囊，貧困的農民則盼望有足夠的收入養家糊口。

我們知道全球三分之二的棕櫚油最後用於食品。與非洲及巴西使用具文化價值且富含維生素的手工製棕櫚油不同，作為工業原料的棕櫚油主要用在超級加工薯片與烘焙食品，或加在甜甜圈與其他油炸食品裡。

大量食用這種垃圾食物導致的肥胖與糖尿病會縮短我們的壽命，並加重身體負擔。（這種食物也讓人們確診新冠後健康狀況更慘，因為開墾種植園放火整地，會讓人罹患呼吸道疾病。）

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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