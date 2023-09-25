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頂客族遺產只留另一半…不想給兄弟姊妹非最大問題？ 律師：是怕配偶家人分到
頂客族的遺產只想留給配偶，不想留給兄弟姊妹，並不是最大的問題；還有更大的難題，是不想要讓配偶的家人分到遺產！
一對白手起家的夫妻，沒有生小孩，父母也都不在了，夫妻跟兄弟姊妹間沒有深仇大恨，只是沒有感情，也都不想把遺產留給各自的弟兄姊妹。
假設先走的是丈夫，丈夫的遺產可以透過遺囑、保險，讓太太取得大多數。
但是，太太上天堂後，丈夫已經不在，不給兄弟姊妹，遺產又該給誰？（請停3秒，想一下該給誰？）
我建議捐公益。
1.遺囑內容的妥善規劃：
例如，如果丈夫還在，一切都給丈夫，如果丈夫不在，就捐給公益團體，委任專業律師當遺囑執行人。
2.保險受益人加上某公益團體，為次順位受益人。
3.信託資產：部分自益保障退休生活，部分捐公益
4.過養生的生活：
夫妻都活久一點，都比其他兄弟姐妹活得更久，是上上之策。頂客族就自由了
5.努力花錢吧
雖然家家有本難念的經，如果你覺得家裡的人不需要你的愛，就把你的愛變成更大的愛，幫助那些需要幫助的人。
愛就「活」下來了。
備註一：收養孩子，兄弟姊妹就分不到遺產，但會不會有衍生另外的問題？就要個案來看，見仁見智了。
備註二：喪失繼承權必須要真有其事，才有效。
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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