退休金多少才夠？台人死前「不健康餘命」平均7年…看護+生活費每月最高5萬！

小編平時喜愛品嚐美食、偶爾會想要「放空」relax一下，最近剛看完一部日劇《晚酌的流派》，講述一名在不動產公司上班的女性，為了創造出能在每晚品嚐到最棒的一杯酒的氛圍，她會在下班後去運動，為的就是增加卡路里的消耗，好讓晚餐時能盡情地大快朵頤一番；尤其她很用心地烹調料理，從調味到上桌擺盤……，彷彿隔著屏幕都能真切感受到食物的美味。看著她用心過生活的態度，莫名啟動了小編親自下廚烹調的慾望，做點下酒菜再喝點小酒……，好不愜意啊，悠閒的享受一個人獨處的時光。

掌握4大投保攻略 花小錢買在刀口上

今天隨著時代變遷，不婚主義愈來愈盛行，根據主計總處最新資料，台灣年輕人晚婚晚育現象日益普遍，不婚不生的也大有人在，尤其30、40歲的單身女性愈來愈多，歸結不想結婚的理由琳瑯滿目，像是：喜歡無拘無束、找不到適合的對象、經濟能力不夠、不想生兒育女、先以事業為重、擔心會離婚收場……等，與10年前相比，未婚率持續上升超過10％。

以《晚酌的流派》為例，該劇女主角實際年齡接近40歲，屬於大齡單身女，加上她一個人獨居生活，薪水也僅是普通而已，基於風險保障的角度，小花平台提醒，正所謂：「不怕一萬，只怕萬一」，如果沒有規劃足夠基本且必要的保險來「傍身」，一旦不幸發生意外或是重大傷病等醫療事故，很容易讓自己陷入財務危機中，面臨措手不及的窘境。

對於大齡單身女來說，哪些是基本且必要的保險？以下提出4大投保攻略，教妳聰明押對「保」！

投保攻略1、意外險

隨著年齡愈大，不慎跌倒造成骨折、脫臼等意外事故的機會相對也較高，嚴重時甚至可能臥床不起，失去生活能力……；在個人風險規劃上，建議優先善用意外傷害險保障因為意外事故導致失能或是死亡，給付身故保險金、失能保險金、定期補貼生活照護金等醫療支出，轉嫁突發疾病而產生的財務風險。

至於意外傷害險保額要多少才足夠？首先要考量理賠金是否足夠支付家人後續的生活開銷或是照護費用，尤其針對意外風險較高的族群像是年輕人、職業危險性較高者或是身為家中經濟支柱及主要照顧者，都很建議提高保額並搭配其他保險像是壽險、醫療險等，來減輕照護家人的負擔。

投保攻略2、健康醫療險

隨著超高齡社會來臨，根據統計，國人晚年平均臥床時間7至11年，如果沒有及早做好長照準備和規劃，對於照顧長者來說無疑是一項重大挑戰；試問：「誰又能安心走過這條照顧的漫漫長路？」

根據國內壽險業者估算，如果平均臥床率超過7年，無論是請看護或是入住長照機構，加上營養補給品及看護用品等林林總總費用，每月至少新台幣3至5萬元。面對人口老化程度愈來愈老的台灣，建議大齡單身女性第2步可以著手規劃實支實付型醫療險、重大疾病險及長期照顧險等健康險，除了彌補全民健保的不足外，並能拉高自身醫療品質。

投保攻略3、癌症險

鑒於癌症已連續41年蟬聯國人10大死因榜首，加上癌症時鐘又快轉，平均每4分19秒就有1人罹癌，可以說每個人都暴露在癌症的威脅之下，為減輕萬一不幸罹癌在醫療＋生活支出的經濟負擔，一定不要忘記未雨綢繆提前做好防癌保障規劃，以免因為龐大醫療費用造成家庭照顧者負擔的經濟負擔，成為壓垮癌症病患求生的最後一根稻草。

隨著癌症療法日新月異，國內保險業者推出的癌症險內容也不斷的推陳出新。

一般來說，癌症險可以概分為「一次給付型」和「多次給付型」兩類，其中的「一次給付型」癌症險顧名思義就是一次給付整筆理賠金、一次到位，方便病患罹病後彈性運用，只是需特別注意的是，保險金在給付後契約隨即終止，且可能針對不同癌症病程給付不同額度，例如輕度癌症和重度癌症的給付保額就會不一樣。

至於另一項「多次給付型」癌症險則是依照癌症門診、癌症住院、癌症手術、癌症化（放）療及癌症乳房重建、義肢義齒、骨髓移植……等項目分別給付，提供長期治療、復發或是再次罹癌病患面臨龐大治療費用壓力時的經濟後盾。

投保攻略4、利變型年金險

最後，針對風險承受度較低的大齡單身女性，建議可以善用利變型年金險創造穩定退休現金流，或是透過投資型保單兼具保障和投資功能的理財工具，同時滿足個人自主投資理財、儲蓄的需求，穩定累積資產，以補足退休後生活費的資金缺口並提早做好退休生活規劃。

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文：大齡單身女掌握好4大攻略，聰明押對「保」！

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