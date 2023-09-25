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為何新建案「陽台採光」都很爛？ 專家揭密：一層規劃四戶以上…逃不掉的

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
買房示意圖。本報資料照片
買房示意圖。本報資料照片

關於大樓住宅「後陽台採光薄弱」這件事

帶客人看屋，客人反應：「這房子的後陽台曬不到太陽，這樣我衣服是要怎麼乾？」。嗯，我認同啊，「後陽台採光弱、曬不到太陽」是事實，但我覺得我有必要傳達一些觀念：

首先，後陽台採光弱的產品，大多常發生在「屋齡相較新的建案」上面。為什麼？

大家應該有察覺，建商考量銷售的表現穩妥，故新建案的坪數大多都越做越小（為了壓低總價），這就很容易造成「一層多戶」的配置規劃。而通常大樓只要一層規劃四戶以上，大概率會有暗面空間，這逃不掉的。而通常暗面空間，是犧牲後陽台或廁所的採光。

除了「一層多戶」可能導致後陽台採光薄弱外，其實還有一種情況，會使得後陽台採光薄弱，那就是：「建商為了建築的美觀，刻意把後陽台縮在裡面，不讓萬國旗露出被路人看到」，這也是另一種可能。

總結：若你希望「建築漂亮」或你要「屋齡新」，就不得不面臨後陽台採光薄弱的窘境。當然，好格局，可遇不可求，但前提是，要拿錢出來堆！

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

建商 建案 陽台

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