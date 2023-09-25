為何新建案「陽台採光」都很爛？ 專家揭密：一層規劃四戶以上…逃不掉的
關於大樓住宅「後陽台採光薄弱」這件事
帶客人看屋，客人反應：「這房子的後陽台曬不到太陽，這樣我衣服是要怎麼乾？」。嗯，我認同啊，「後陽台採光弱、曬不到太陽」是事實，但我覺得我有必要傳達一些觀念：
首先，後陽台採光弱的產品，大多常發生在「屋齡相較新的建案」上面。為什麼？
大家應該有察覺，建商考量銷售的表現穩妥，故新建案的坪數大多都越做越小（為了壓低總價），這就很容易造成「一層多戶」的配置規劃。而通常大樓只要一層規劃四戶以上，大概率會有暗面空間，這逃不掉的。而通常暗面空間，是犧牲後陽台或廁所的採光。
除了「一層多戶」可能導致後陽台採光薄弱外，其實還有一種情況，會使得後陽台採光薄弱，那就是：「建商為了建築的美觀，刻意把後陽台縮在裡面，不讓萬國旗露出被路人看到」，這也是另一種可能。
總結：若你希望「建築漂亮」或你要「屋齡新」，就不得不面臨後陽台採光薄弱的窘境。當然，好格局，可遇不可求，但前提是，要拿錢出來堆！
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北百萬時代來了！新板豪宅案實登一坪衝破110萬
▪ 月入5萬如何靠投資理財養活9口之家 買下70坪大房子？
▪ 蘋果A17 Pro晶片加持 再掀南科高級住宅區議題
▪ 沙鹿首購族就愛「這款房」！不到20坪擠3房掀熱議 業界給建議
▪ 社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言