竹北新建案每坪到80萬…到底誰在買？ 專家揭：整體不如其他縣市但有無法改變的事實

到底都是誰在買？

客人問：「竹北新建案房價已上攻到每坪80萬，總價動輒三四千萬以上，到底都是誰在買？我身邊的交友圈，在科技業也有一定的年資了，收入也不差，但我們對於這樣的房價，出手仍會感到猶豫耶...」。

「到底都是誰在買？」這問題問得很好，以下來講講我在第一線的觀察：

雖然新竹客層大多數都是受薪階級，但基本上，當總價高到一定程度，就已經不是用「房價所得比」去評估了，而是採用「資產」的角度去衡量。畢竟不會有人沒事讓手上的千萬資金擺在那、卻什麼也不做，但對資產階級來說，他手上隨時有保值的資產可以拿來替換，「汰弱留強」是他們常常在做的事。

「好地點＋好建商」的房子，倘若又有學區、交通或生活機能的加持，會讓新竹客層更有信心購入。一直以來，新竹都不缺房子，但缺得是「好房子」。不怕買貴，就怕你端出來的東西不夠好，這是大多數新竹客層的消費心理。

回到前文，新竹新建案大多由資產階級buy in來置產，尤其是在2019~2022曾嚐到房市暴漲甜頭的人，他們更勇於增倉。房地產對他們來說，不僅是資金的避風港、更是保護傘。若你看到有年輕人也很衝著買，那90%是對方後台硬（對方長輩也是把手上的資產轉換，拿去幫小孩買房），這個就不用列入參考了，免得人比人氣死人。

當然，你說有沒有可能之前賣房賺錢都是他們運氣好，這次房價追得過高、最後被咬到？也是有可能。但這也得等時間到了，才知道誰賭贏誰賭輸。大聲嚷嚷並沒有用，尊重市場。

不過，前面已經說過了，他們是用資產轉換來購買，故，就算真的不幸買到賠錢貨，也只是佔他們資產的一部份比例，並不會嚴重到影響生活。所以旁人倒不需太為他們擔心，他們自會有其他資產收益把虧損cover回來的。跟你類梭哈的情況去購買，是不同的風控程度。

語畢。

未看先猜，可能會有人悲憤地說：「新竹房價那麼貴，還不如去買XX縣市」。

嗯嗯，我也認同新竹的房子（不論建築外觀、建築細膩度、城市發展規模、資源開發等）不如其他縣市。但問題是，大家就是在這裡工作，這是無法改變的事實。如果覺得新竹房子貴、不值得買，租房也是可以的。

怎樣都好，真的。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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