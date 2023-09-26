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棕櫚油全面滲入麵包冰淇淋…奶粉跟狗食也有！ 《刺胳針》：「全球併發性流行病」危機

聯合新聞網／ 麥田出版
民眾日常生活吃到的食品，很多都加了棕櫚油增添口感或延長保存期限。 示意圖／ingimage
民眾日常生活吃到的食品，很多都加了棕櫚油增添口感或延長保存期限。 示意圖／ingimage

全面滲透生活

當你一早醒來刷牙？ 牙膏裡含有棕櫚油。走進淋浴間？ 肥皂、洗髮精、潤髮乳含有棕櫚油。接著可能會使用的保濕乳霜、睫毛膏、唇膏亦然。再來到廚房，奶精、甜甜圈、嬰兒配方奶粉跟狗食裡也有棕櫚油。

你在孩子吃的吐司上，塗抹的Nutella巧克力醬也有這項成分。（若你是在超市買的麵包，裡面可能也有。）午餐吃的脆薄餅跟冰淇淋，下午啃的士力架巧克力或Cheez-It起司餅乾也是如此。

晚餐大致相同─包括現在躺在你盤子裡那片不論是牛、豬、羊或雞肉，牠們的飼料裡，也含有棕櫚油。

印度進口量最大

如果美國人似乎過度食用這個東西，那國外的情形就更誇張了。印度目前全世界棕櫚油進口量排名第一，從一九九二年購買三萬公噸，到二○一九年進口九百二十萬公噸。

（本文出自《棕櫚油帝國》）
（本文出自《棕櫚油帝國》）
中國的同期進口量從八十萬公噸，增加至六百四十萬公噸。而全世界棕櫚油的生產量在過去僅僅十五年間，成長超過一倍；油棕園面積如今多達十萬零四千平方英里─比整個紐西蘭還大。

當棕櫚油的生產者用光了印尼與馬來西亞的土地（這兩國所供應的棕櫚油占全球約百分之八十五），便將觸角伸至巴布亞紐幾內亞、菲律賓與索羅門群島，甚至遠至拉丁美洲與非洲。去年全球棕櫚油消費量幾近七千兩百萬公噸─地球上平均每人約用去二十磅。

「您完全沉浸在其中」，這是美國棕欖公司（Palmolive）推銷自家以棕櫚油為主要成分的洗碗精台詞。

這項一九九六年首度亮相的宣傳活動，背後主導的廣告商當時還不曉得美甲師梅德（Madge）所言，有一天真的會成真：往後的五十年間，美國進口的棕櫚油從兩萬九千公噸，增加至逾一百五十萬公噸。

單單過去十五年內，其進口量飆漲百分之兩百六十三，一部分是因為食品藥物管理局（FDA）禁用反式脂肪。

棕櫚油取代了氫化油

棕櫚油在室溫下呈現半固體的特性，成了取代部分氫化油的理想替代品，以前製造商會以部分氫化油增加曲奇餅乾與蘇打餅乾等的口感、並用來延長保存期限。棕櫚油除了廣泛用於加工食品、化妝品、個人護理用品，也用於各種工業材料，且愈來愈常用作生質燃料。

這個過去美國人幾乎前所未聞─更不用說見過─的作物，如何全面滲入我們的生活？ 是什麼原因讓這項物質突然間成為全球工業不可或缺的一部分？

我在賴比瑞亞遇到的那些受到壓迫的村民、憤怒的勞工們，反映了全球油棕園的心聲，還是我剛好碰上一群特別倒霉的人？這場前所未見的農業榮景，對環境可能造成的長期後果為何？這些新的卡路里會對我們的身體造成什麼影響？ 消費者真的需要這項產品，還是情況恰好相反？

為了找出前述這些問題的答案，我展開一場長達數年的調查，橫跨了四大洲，時間軸則回溯逾兩世紀。我發現，這株不起眼的植物對於我們所知的世界有著極大的影響力，從推進奈及利亞殖民化與第二次工業革命，到徹底改變東南亞國家與其他地區。

引發全球流行病

就像鹽、棉花與糖重塑了我們的經濟與地貌，也讓地理政治與我們的健康考量重新洗牌，棕櫚油也是如此─而且直至今日仍持續進行。

研究這種植物長達數十年的旅程，就像在上不同科目的碩士課程，從殖民主義、商品拜物教（commodity fetishism），到全球化、現代食物系統的工業化（我也學了很多關於化妝的知識。）

如今，棕櫚油在《刺胳針》（The Lancet）所稱的「全球併發性流行病」占了重要地位：這種病結合了二十一世紀肥胖、營養不良與氣候變遷的危機。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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