月薪5萬消費5千…等同30年後多少退休金？ 他加上複利投資報酬率：3萬8千元

培養省錢的習慣

走向財務自由的基本功就是存錢，而存錢的難度大概僅次於「賺更多錢」，如果你只是不斷的要求自己要省錢要存錢，那麼這個過程會很痛苦，而且維持不久就會放棄了，想要省錢，你需要先學會改變心態，並認清自己是為了甚麼目標在做這件事情。

要改變習慣一定很難，改變消費習慣會更難，因為這會需要改變你的生活習慣、生活態度、甚至是思考方式。我相信沒有多少人是天生節儉，許多節儉的人大多是因為家庭環境的關係，從小就養成節儉的習慣，有些是現實環境所逼無可奈何，因為對未來的恐懼，他們很在意存錢。

對於從小家庭生活富裕，或是出社會工作就可以賺得比旁人還要高的薪資，他們對未來充滿希望，或許家裡優渥的經濟環境也給他們很高的安全感，要他們節省存錢的難度反而更高。

我認為要省錢的關鍵態度是，養成隨時思考「你認為這筆消費對你有多重要」的習慣，你願意用多少時間去換取。

女生喜歡買衣服、買鞋子、買化粧保養品，男生喜歡買3C產品、公仔玩具、遊戲儲值、甚至是買車或改裝車，在消費前該先想想，這筆消費是否真的必要，花了這筆錢會延後你多少退休時間，會減少多少退休金的累積，你需要花多少工作時間把這筆錢賺回來。

當你今天花了五千塊買了一隻公仔、一件大衣、或是雙球鞋，你付出的是現金五千塊，如果你的月薪是5萬元，這筆支出也等同是2天的工作薪資，如果你距離退休時間還有30年，加計複利投資報酬率，這筆支出也等同於花掉了3萬8千元的退休金。

換句話說，當你要花5千元買一雙球鞋時，你是用多2天的工作時間去換的，你損失的是3萬8千元的退休金，你得先考慮一下這筆消費值得嗎？

想省錢也不代表必須犧牲自己的喜好興趣，或是完全禁止娛樂支出，如果人生只剩吃飯、睡覺、工作，用最精華的20至30年換得足夠的退休金，是否划算可想而知。

許多事情久久做一次才能享受其新鮮感，努力過後的獲得更能帶來滿足感，如果是隨時都可以輕易獲得，那常常都會很快就麻痺沒有感覺了。所以減少享樂次數，反而能帶來更深層的滿足與快樂。

譬如喜歡常常去夜店酒吧的年輕人，每個禮拜至少要去一兩次，一個月的花費可能要上萬元，如果想存錢，這種非必要性的花費就應該要省下來。

並不是完全不能做這些消費，對於習慣跑夜店酒吧的人來說太難了，但至少可以開始做一些改變，譬如兩個禮拜只去一次，先將次數減少一半，或是花費減少一半。

當你可以堅持一段時間以後，或許就會開始覺得這樣也不錯，偶爾可以去享受夜店與酒吧的氛圍，每次去會更珍惜這樣的機會，但又不至於花費太多錢在這上面。

喜歡網購的人，常常是因為好奇或是為了滿足購買慾，常購買一些根本不太會用到的商品。如果不是馬上就需要用到的東西，建議你先將商品放進購物車但不結帳，至少等3-5天以後再來看是否需要買這個商品。

如果你這個月比較節省有多存下一些錢，或許就可以考慮在該月份的預算內，購買幾樣放在購物車裡還沒結帳的商品，至少這個方式可以延遲你的消費，同樣可以滿足拆箱收到禮物的感覺。

節省開銷除了要有方法，也要先有一個正確心態與有意義的目標，這樣做起來才能長久且甘之如飴。節儉不只是一昧的不花錢，而是做到對你有意義的消費。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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