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食品科學教授讚棕櫚油對膽固醇好遭營養學會痛斥 知名餅乾公司發言人：傷害已經造成了

聯合新聞網／ 麥田出版
油品示意圖／ingimage
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一九八九年，馬來西亞棕櫚油研究所在美國媒體刊登廣告，（正確地）聲稱棕櫚油不需經過人工硬化或氫化處理，這樣做「似乎會促進飽和作用並產生反式脂肪酸」，該組織更指出美國使用的大豆油當中，約百分之七十經過氫化處理。

馬來西亞政府與種植園公司委託了幾位營養學專家，在接下來的十五年內發表了大量研究，發現棕櫚油中的脂肪酸種類對血液裡的膽固醇有良性影響。

這些專家中，最知名的是密西根州底特律的韋恩州立大學（Wayne State University）營養與食品科學教授普拉摩德．寇斯拉（Pramod Khosla），以及麻州布蘭迪斯大學（Brandeis University）生物學教授K．C．海伊斯（K.C. Hayes）。

（本文出自《棕櫚油帝國》）
（本文出自《棕櫚油帝國》）
二○○七年《營養與代謝》（Nutrition & Metabolism）期刊一份關於油脂的研究最底下有行字寫道「此研究經費由馬來西亞棕櫚油研究所提供」。

三年後，《美國營養學會期刊》（Journal of the American College of Nutrition）一份關於棕櫚油的研究，列出以下免責聲明，「P．K是馬來西亞棕櫚油委員會與美國棕櫚油委員會發言人局成員之一，且（一九九六年至二○○五年）曾獲得馬來西亞棕櫚油董事會的研究資助。」儘管如此，前述研究仍廣為流傳，且經常被引用。

但傷害已經造成了。「我們關心美國消費者與他們的健康，但他們告訴我們不想要（熱帶植物油），」奇寶公司（Keebler Company）一名發言人於一九八九年告訴《紐約時報》。

「我們每天都會收到從各地寄來的一堆郵件。」那時奇寶、通用磨坊（General Mills）、桂格麥片、琣伯莉農場、Pillsbury都誓言自家產品將不再使用熱帶植物油。

那埋伏在美國雜貨店架上那多達二十億磅的油，要拿什麼來取代？ 氫化油，主要是大豆油。歸咎於另一個遊說團體「酥油與食用油協會」的強力促銷，外界花了一點時間才明瞭氫化產生的反式脂肪確實會對健康產生負面影響。

如同第七章所述，美國食品藥物管理局於二○○六年宣布含有反式脂肪的產品，一律得在標籤上註明，最後更要求食品製造商不得使用反式脂肪。

（本文出自《棕櫚油帝國》作者：喬瑟琳・祖克曼 譯者：黃文鈴）

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