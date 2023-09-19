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頂客族且父母皆已逝…兄弟姊妹遺產怎麼分配？ 律師：有無遺囑和配偶結果會不同

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

頂客族，沒小孩，父母皆已逝，兄弟姊妹繼承權怎麼分配？

純單身，沒小孩沒配偶，不想把財產留給兄弟姊妹，就只能立遺囑？

頂客族如果配偶還在，而且沒有寫遺囑的狀況下：先扣除夫妻剩餘財產分配後，遺產由配偶繼承1/2，其餘兄弟姊妹分1/2。舉例來說；先生有5個兄弟姊妹，先生過世後，遺產由配偶繼承1/2，5兄弟姊妹各1/10。

頂客族如果配偶先走，或是單身族遺產就由兄弟姐妹平均繼承，如果有5個兄弟姊妹，就每人繼承1/5

如果遺產有1.5億元，換算下來兄弟姊妹繼承不少。如果不想給兄弟姊妹這麼多，該怎麼辦？

最簡單有效的，就是寫遺囑，因為寫遺囑後，兄弟姊妹頂多拿到「特留分」，兄弟姊妹特留分的比例是1/3，跟子女的特留分比例不同

依照上面的人數例子，頂客族配偶還在，先生有5個兄弟姊妹，如果不想分給兄弟姊妹，遺囑上表明所有財產給太太，兄弟姊妹個別的特留分1/30，再向配偶主張。

如果是單身族（或頂客族配偶先走），寫遺囑狀況下，兄弟姊妹各有1/15的特留分，換算下來每人也拿1000萬元。

「特留分」是法律上的規定要遵守，不然就儘可能在生前捐錢做公益、規劃財務，才能在「情感與法律之間找到最佳平衡點」！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

頂客族 遺產 配偶 父母 財產 兄弟

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這位太太的遺產只有177萬元，根本不需要給姑姑轉交，也不會課遺產稅，更不用分給她媽媽。

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