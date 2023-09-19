頂客族且父母皆已逝…兄弟姊妹遺產怎麼分配？ 律師：有無遺囑和配偶結果會不同

純單身，沒小孩沒配偶，不想把財產留給兄弟姊妹，就只能立遺囑？

頂客族如果配偶還在，而且沒有寫遺囑的狀況下：先扣除夫妻剩餘財產分配後，遺產由配偶繼承1/2，其餘兄弟姊妹分1/2。舉例來說；先生有5個兄弟姊妹，先生過世後，遺產由配偶繼承1/2，5兄弟姊妹各1/10。

頂客族如果配偶先走，或是單身族，遺產就由兄弟姐妹平均繼承，如果有5個兄弟姊妹，就每人繼承1/5。

如果遺產有1.5億元，換算下來兄弟姊妹繼承不少。如果不想給兄弟姊妹這麼多，該怎麼辦？

最簡單有效的，就是寫遺囑，因為寫遺囑後，兄弟姊妹頂多拿到「特留分」，兄弟姊妹特留分的比例是1/3，跟子女的特留分比例不同。

依照上面的人數例子，頂客族配偶還在，先生有5個兄弟姊妹，如果不想分給兄弟姊妹，遺囑上表明所有財產給太太，兄弟姊妹個別的特留分1/30，再向配偶主張。

如果是單身族（或頂客族配偶先走），寫遺囑狀況下，兄弟姊妹各有1/15的特留分，換算下來每人也拿1000萬元。

「特留分」是法律上的規定要遵守，不然就儘可能在生前捐錢做公益、規劃財務，才能在「情感與法律之間找到最佳平衡點」！

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