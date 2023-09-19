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頂客族只想把遺產給配偶…但對方親屬來分怎辦？ 律師曝方法：過世前兩年贈與
請把錢交給我的愛人
有一位頂客族太太罹癌，希望把全部的遺產給她的先生，不希望給她的媽媽繼承，所以把177萬元給姑姑，希望姑姑之後交給先生，沒想到她過世後，姑姑把177萬元領走，先生提告姑姑請求返還，法院一審判勝訴（可上訴）。
這位太太的法定繼承人是媽媽與配偶，如果太太沒有留下任何遺產，媽媽就分不到任何遺產，這個法律觀念是正確的。
細看新聞內容，發現可能有幾個法律觀念有重大誤解，讓遺憾事情發生：
1.在2年內贈與給配偶、子女、孫子女、父母、兄弟姐妹、祖父母，和這些親屬配偶的財產，會計入「遺產稅」來計算。
但是，整體遺產（包括2年內的贈與）沒有超過遺產稅的免稅額，在111年1月1日之後的遺產稅免稅額是1333萬元（98年1月23日之後是1200萬元），以及計算相關的扣除額等，沒有達到課稅的標準，也不用課遺產稅！
2.在過世前兩年內贈與先生的財產，不用跟其他繼承人分！
也就是說，如果這位太太的遺產只有177萬元，根本不需要給姑姑轉交，也不會課遺產稅，更不用分給她媽媽。
所以，在遺產沒有超過遺產稅免稅額與扣除額，對於配偶也有相當的信任的情形下，可以用下面的法律方式，保障自己與配偶的權益：
1.直接贈與交付給先生，但在贈與契約中附註，過世後才由先生完全取得。
2.透過信託方式，請受託銀行於過世（或一定年限後）交付先生（受益人）。
3.健康的時候，預先規劃人壽保險，受益人寫先生。
目前，新聞記載一審判決這位先生勝訴，而且這位姑姑在刑事案件也被判8個月有期徒刑，如果這位姑姑名下沒有資產，也有可能陷入求償無門的狀況。
因為誤解了法律，多忙了好多事！
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