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買預售屋各4項優缺點曝光！ 她只能賭賭看：憑一張紙無法評估實際房子狀況

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
圖為買房示意圖。來源/ingimge
圖為買房示意圖。來源/ingimge

預售屋經驗談

關於買房，我的經驗不多，由於考量孩子升國中上學的交通易達性，2020年下半年我們夫妻檔在北市蛋白區買了一間地點、學區、生活機能都很滿意的捷運宅。其實原本沒打算這麼早買房，沒想到後來走進接待中心二次，看著看著房子就成交了，只能說我們當時真是太菜太衝動，不過截至目前為止沒有後悔，等交屋後再跟大家分享心情。

現在先與讀者分享根據我的自身經歷現階段歸納出的預售屋優缺點：

優點

1、鎖住價格

近幾年房價飆漲速度驚人，買預售屋的好處在於簽約能把房屋售價鎖在購買的那一年。往後建造房子過程中，無論原物料、人事成本如何攀升都只能建商自行吸收，無法再轉嫁至房屋售價上。

2、資金籌措時間寬裕

相對於買成屋，買預售屋資金籌措的時間寬裕許多，成屋交易一開始就要拿出20%頭期款、近百萬的裝潢、家電費，高資金門檻容易令人望之卻步；反觀預售屋交易，訂金、簽約、開工僅須付總價的10%，另外10%的工程款、交屋款以及交屋後的裝潢款、家電可以拉長至3～4年慢慢存齊，金額壓力減少許多。

3、可以挑樓層、格局

買房通常會鎖定一個區域看房，成屋買賣比較講究緣分，要遇到同時符合區域、樓層、座向、格局、價格……等各方面需求的房子不容易。不過若是該區域新推的建案，在銷售初期遇到喜歡房子的機率會高一點。

4、可以客變，省下裝潢費

一般裝潢只要遇到格局變動，必定要多一筆為數不少的花費，預售屋可以事先與設計師討論好格局，工地就能依循顧客需求的隔間直接蓋，省去敲牆的工夫及金錢。

缺點

1、變數多

買預售屋雖然資金壓力相對小些，但畢竟是只看一張圖來決定交易，「賭」的成分較多。無論是房子蓋出來的實際大小、過程是否有工安意外、建商會不會落跑變成爛尾樓……都是極大的變數。

當然我們也知道要挑選有口碑的大型建商與營造廠，其施工品質相對安心，但口碑建商的建案在同一區域有可能一坪價格貴上10萬，並不是尋常百姓肖想得起。且即便是上市的建商，也難保建造過程不會出包，變數依舊不少。

2、心理容易焦慮

誠如第一點所述之變數，簽下約直到交屋之間的3、4年心裡都必須承擔這些無形的壓力。

3、交屋時間延宕是常態

在買預售屋時，代銷小姐都會畫一個沒多久就蓋好的大餅。以我個人為例，2020年下半年買的房子，工程款共分六期依工程進度來支付。

當時我問代銷小姐：「大概一期多久？」

她說：「一期大約3、4個月。」

我說：「那為什麼合約書上是寫2023年9月底？」

她說：「那是建商把合約書的時間壓後面一點，以防突發狀況，正常情況不會延到這麼晚啦！」

按照小姐口中的藍圖，我們早在2022年下半年就已經住進新房裡了，然而後來遇到疫情、缺工缺料、開挖後發現連續壁要加固……等各種原因延宕，好不容易等到履約期限的日子，卻被告知要明年1月安排驗屋。

打開合約一看，原來是在履約期限內「取得使用執照」，至於領到使用執照到通知買家交屋在「六個月內」都是合法的，於是等了三年的我，只能繼續等下去。

因此，買預售屋不要對交屋日期過於樂觀，以目前缺工缺料的情況，延宕或在合約期限壓線完成是常態。

4、買屋時無法根據實際屋況評估

買預售屋全憑一張紙，只能「賭賭看」。

適合族群

1、自備款少

2、無急迫居住需求

3、神經大條，扛得住眾多未知變數。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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