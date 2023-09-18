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遺產的多寡與繼承人產生糾紛成正比？ 律師：沒寫遺囑也無規劃才是

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

「東門興記」的郭姓創始人2017過世後留下約2.6億遺產，這筆遺產卻導致媽媽與長女感情破裂，除了夫妻財產分配、商標價值認定、公司營運、分割遺產等以外，還有刑事案件，長女告媽媽，在爸爸過世後偽造爸爸的簽名印章，領走約6300萬，還買了大量的美金旅行支票。

檢方調查後認為，多數款項支出是按照郭創始人的遺願，但是買大量的美金旅行支票不符其遺願，故檢方以偽造文書、詐欺取財，起訴媽媽盜領4000萬。（全案仍待法院審理，新聞詳連結

遺產越多，是不是糾紛越多？

我認為不是的。

請記得法律原則：父親過世後，就不可以到銀行提領他的款項。

雖然說這媽媽是因為未經所有繼承人同意就提領6,300萬而被告，但新聞中提到「郭林初旭購買美金旅行支票，明顯和丈夫生前的遺願委託無關」，所以爸爸沒說我要你去買旅行支票，我就不能把大筆錢拿去買旅行支票嗎？

母親領爸爸帳戶4000萬元購買旅行支票，重點不是購買旅行支票，而是取得這筆款項的過程違法了，因為爸爸過世後，就不能用他的名義提款了。

如果提領款項是用於喪葬費，或是有明確的受爸爸委託的證據，此部分在司法實務上，「有可能」就不認為是違法，而作不起訴處分。

新聞中「郭林初旭供稱，銀行帳戶一直是她和丈夫共同保管、使用，裡面的資金都是做生意的收入，也都是由她到銀行提、存款，丈夫生前曾口頭告訴兒女，身後遺產都交給她處理」從這個新聞來看，先生沒有寫遺囑，只有口頭講，如果擁有2.6億遺產和興記商標價值，為什麼還不寫遺囑？

擁有億萬財富的人，在寫遺囑這件事，跟一般資產的人想法是差不多的！

可能覺得有忌諱、子女都會聽話、不知道該怎麼寫、等到最後一天再寫...

沒有寫遺囑也沒有規劃，就等著繼承人協商！

除非經過全體繼承人同意，否則就要等到和解或訴訟確定後才能取得遺產。中間遺產的管理相當複雜，像是新聞也提到，對於「東門興記」商標的使用，以及公司的運作，都需要協商。

無法協商，就只能等待訴訟的結果了！

家人們只要在法院見了！

但是「遺產的分配如果沒有預先寫好遺囑」，遺產是全體繼承人所公同共有的，要分配遺產之前，需要全部繼承人達成「全部遺產分配協議」，只要一個繼承人反對任何一小點，就沒有辦法達到全部繼承人協議，就無法分配遺產了!

如果有人就是反對，遺產是無法「協議分配」，有點像房屋合建中，有釘子戶的概念！

如果有寫遺囑並指定專業遺囑執行人，遺囑執行人可以依照遺囑安排去分配，不用子女(繼承人)協商。

家族會不會因為長輩的過世而陷入糾紛，就看長輩怎麼選擇了！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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