想擺脫每天為錢奔波的勞碌命？把「省錢」擺一邊 先學習這兩個字

摘要 1.浪費，指的並不是你擁有物品的多寡，而在於你沒有好好享用物品帶給你的價值。 2.簡約，關鍵不在於是否省錢，而在於你有沒有好好利用物品，並享受現有的物質生活。 3.許多人生的快樂來自於你懂得使用某項事物，而非擁有它。簡約就是一種正確使用資源的生活方式，不論是金錢、時間、能源、空間或是財產，都能最充分的利用。

每天勞碌賺錢為什麼？是為了過更好的人生！想一想，你做到了嗎？你懂得跟錢好好相處嗎？

現代人的煩惱，都繞著「錢」轉：怎麼擺脫沉重貸款，重燃擱置已久的夢想、買到心目中的房子或是離開不適合的工作？怎樣才能有足夠的錢支應更多的消費？如何或是讓收入成長、存款豐厚？甚至能擺脫每天為錢辛苦奔波的日子？想要改變為錢煩惱的生活，其實很簡單！

如果你已經有十件衣服但是仍感覺沒衣服可穿，你可能就是購物狂，因為你的喜樂不是從「使用」物品得來，而是從「獲取」而來。但如果你有十件衣服，多年來在不同場合把它們穿在身上，那你就是在過「簡約」的生活。

所謂的浪費，指的並不是你擁有物品的多寡，而在於你沒有好好享用物品帶給你的價值。你是否能成功過簡約生活，關鍵不在於省錢，而是在於你有沒有好好利用，並享受現有的物質生活。

什麼！簡約是享受物質的生活？這不是物質主義嗎？崇尚簡約的人，不是應該反對物質主義嗎？其實不盡然，就看你以哪個角度觀察。對於物質主義來說，世界上的一切就應該被使用，甚至應該把資源用盡。崇尚物質主義的人通常會用他擁有的物品，判斷自己存在的價值，或者是別人對他擁有物品的看法來決定自己的價值，結果造就了「多才是好，東西永遠不夠」的宿命。

崇尚簡約的人，會善用珍惜擁有的物品，從中找到生活的樂趣：一朵蒲公英、一束玫瑰花、一顆草莓或美味的一餐。物質主義者在享受鬆餅早餐時，會先嗑5個橘子下肚；簡約主義者會享受每一顆橘子，體會橘子的色彩及紋理，在剝開橘皮時，細聞散發出來的清香，觀察半透明的紋理，享受咬下去汁液滿喉的滿足感，還不忘把橘子皮保留下來，當作下回烤麵包時的材料。

簡約的真義就是讓「快樂vs物質」的比例越高越好。如果你在善用每一樣東西時，都能夠從中取得最大的快樂，這就是簡約。但如果你一定要先擁有十件物品，才能感受到快樂，那就是曲解了簡約生活的意義。西班牙語裡有一個詞叫aprovechar，是指聰明的使用每一樣東西，陽光燦爛時趕快去沙灘，或是把剩菜剩飯變化為美味的一餐。

享受事物不一定要「擁有」它

讓生活上碰到的每一件事都充滿價值，享受所有美好的事物及時刻。簡單的一餐、一盒草莓或是一趟遊輪之旅，都能滿足身心，就是簡約生活的精髓。

另外一個簡約的真義是，我們誤以為享受一件事物一定要擁有它，其實重點在於「使用」，而非「擁有」。如果能享受一件事物帶來的好處，就已經做到了簡約。其實，許多人生的快樂來自於你懂得使用某項事物，而非擁有它。

所幸現在的世代對於擁有物品的依戀，已經比上一個世代減輕了不少。可能因為經濟能力比較差或是出租服務越來越普遍，許多分享概念的服務受到歡迎，從電影、有聲書到汽車，新世代開始質疑擁有一件事物的價值，並體會到分享經濟的好處。

簡約，正是一種學習分享的過程，不必再細分東西是你的、我的還是他們的。「房子是一個人的城堡」，以前的價值觀常常把擁有一間房，視為自主、獨立的象徵，後來又擴大為每個人最好都要有獨棟別墅，做自己的領主。如果我們想要一件東西（曾經擁有就希望未來一直擁有它），就希望把它框在屬於我們的世界裡。但我們卻沒想到，其實外面的世界也是「我的」一部分，並不屬於敵人或對手。簡約生活就是安於目前已經足夠的狀態，把多餘的東西讓給其他無法享受的人。這是簡約概念在實際生活及道德層面上都非常適用的原因。

分享資源意味著花用更少，也可以把產品及服務擴及更多人，從割草機、汽車到客房，所有用不到、剩餘的事物，都可以藉由分享讓更多人使用。分享管道很多，可以透過二手店、線上拍賣網站或是地方性的交換市集。這樣地球資源可以不必過度開發，也可節省能源，廢棄物當然也會相對比較少，流放到海洋中的塑膠垃圾、堆放在回收處理場的垃圾以及排放的廢氣，都可以減少。

把錢花在能讓你感到豐足的事物上

希望你能扭轉以前「多即是好」的心態，改為「足夠最好」知足常樂的生活方式。簡約生活就是豐足人生的平衡點。

簡約生活讓你能從周邊生活環境中，找到最大的幸福及快樂。簡約就是一種正確使用資源的生活方式，不論是你的金錢、時間、能源、空間或是財產，都能得到最充分的利用。這個境界，就像和煦的陽光一樣，不會太熱、不會太冷，沒有東西被浪費或被晾在一旁，剛剛好為我們所用。就像一部乾淨的機器，俐落、完美、簡單及優雅。這一切，全落在於那個充滿魔力的字眼上——「豐足」，滿足曲線的最頂端，人生最豐足、學習能力最強、最願意付出的那個點上。

我想提醒大家一點，省錢絕對不是希望大家過窮苦的生活，或是變成小氣鬼。

我們的目標是創造一種簡約的生活，如果你把錢花在用不到或是沒有辦法帶給你滿足的事物上，就是一項不聰明的做法。選擇要把時間花在朝九晚五的全職工作上賺錢，還是創造另外一種形式的財富，例如：友情、人際網路或是其他技能，是一輩子的選擇。

我要強調的是，創造性的簡約生活是自我肯定的一種方式，一方面肯定你創造了的基本物質生活，同時也聰明的使用現有的資源，適度的消費，最後成就自尊、自重的人生。

《跟錢好好相處（修訂版）：幸福的關鍵，是找到金錢與人生的平衡點》

作者：薇琪．魯賓（Vicki Robin）、喬．杜明桂（Joe Dominguez）

譯者：王之杰

出版社：商業周刊

出版日期：2023/08/03

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