投資之神巴菲特的快樂來自於股東的肯定 有錢的真正原因「更是單純」

「八喜法則」強調紀律性地投資，持之以恆會有意想不到的效果，有幾個很重要的優點。

第一、習慣以「八喜法則」投資之後，會發覺這是一個超簡單的投資方法，花極少的時間即可以實踐，可以空出許多時間在事業、家庭、健康，而非無謂的理財上。

第二、久而久之你會發覺，你不需要隨時關心你的財富狀況，只要在某個人生目標（例如買房）到達前一年依照本書建議的方法調整資產配置即可，這樣子可以避免市場波動時心情受到影響，讓你專注在人生其他重要面向上。

第三、你會因為第一與第二點而快樂許多。

步入「全人均衡理財」之路的四步驟

「八喜法則」也有一個潛在的缺點：紀律性持之以恆地投資，對某些人可能是一種乏味的投資方法，缺乏研究與選擇股票，或者買進賣出的刺激感。但是擇時與選股對投資人極為不利，在開始進入本書的其他堂課之前，我想再努力一下，幫助你建立願意採行「八喜法則」的信念，走上「全人均衡理財」的道路，往平衡充實的人生邁進。請你嘗試用以下的步驟，漸漸進入「全人均衡理財」。

STEP 1：接受自己的生活水準

跨入「全人均衡理財」的第一步是相信有錢不一定快樂，單看別人的物質條件，並無法真正理解他們的快樂程度。某位朋友有一次帶小孩出去郊遊，小孩其實想跟朋友出去玩，並不想陪爸爸，當朋友坐在舒服的高級轎車上往外望時，剛好看見一輛機車上坐了一家四口，氣氛是「有說有笑，其樂融融」，形成了與自己車內氣氛的對比，他告訴我，自己很有錢，卻不比錢少很多的機車家庭快樂。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 其實你應當經常思考這個問題：有錢是否比較快樂？千萬不要把快樂和金錢綁在一起，錢絕對不是快樂的保證。當然，沒錢不能過日子，但如何利用有限的財富，把生活過得快樂才是大學問。當我們不關注財富，卻努力把工作、健康、家庭顧好時，財富自然會進來。

事實上，《哈佛商業評論》的研究顯示，願意用錢換取時間的人最快樂，因為有更滿意的人際關係與職涯發展。當然，有機會多賺點錢也會讓人快樂些，但是本書強調的是，金錢不是人快樂的最關鍵因素。而且研究顯示，快樂的人的所得比較高，原因是：快樂的人比較健康，不計較工作，積極投入，與同事相處融洽，而這些特質是事業成功的重要助力。

STEP 2：保持全家的身心健康，心無旁騖努力工作

了解工作對財富累積的重要性是「全人均衡理財」的第二步。

學者對於快樂的來源有諸多的研究，基本上不外乎四個主要來源：家庭、工作、健康、信仰（faith），金錢出乎意料地經常不是快樂的主要來源。人一生花費在工作上的時間超過待在家裡的時間，所以如果工作方面不快樂，就不容易快樂。當開始享受工作以後，可能就不會急著想退休了，既然不喜歡工作的人不容易快樂，就要盡量找一個喜歡的工作。

也有研究顯示，工作上，大部分人感到最快樂的部分不是薪資的增加，而是來自於長官、同儕及部屬的肯定，感受到原來自己是被需要的，對別人有貢獻，而不僅是加薪帶來的快樂。

投資之神巴菲特的快樂來自於股東的肯定，雖然為了讓許多股東能參加股東大會，他已盡量安排很大的場地，但還是有擠不進去的股東，願意向其他股東購買門票參加股東大會。因為巴菲特幫股東賺大錢，很多股東會輪流上台讚揚巴菲特，讓他感受到無與倫比的快樂。此外，財富經常與其他快樂因素存在抵換（trade off）關係，你可能必須因為想要有錢而犧牲許多人生其他的重要元素。

其實巴菲特有錢的真正原因是把自己的工作做好，作為專業投資人，他就是把「投資」的「工作」做好。絕大多數人的工作並非投資，有自己的專業領域，例如工程師、護理師、教師、律師等，只要做好工作，再運用本書提供的方法，能幫助你平衡財富與其他快樂因素，你可以做到很快樂，也有錢。

太重視錢也可能產生遺憾，有研究顯示，夫妻最常吵架的原因是金錢，除了出軌之外，金錢是美國人的第二大離婚原因，夫妻為了愛結合，卻為了錢離婚！許多人會因為離婚而不快樂。

儘管現代人的預期壽命長達百年以上，但最終還是會遵循自然法則，我們應當追求的是生前有一個平衡充實的人生，同時在離開人世時，有愛我們的、關心我們的人在身旁，如果不認識我們的人也感謝我們的貢獻，那就更棒了。

試著把修身、治國、齊家及平天下應用在自己身上，當我們的關注焦點是理財，而不在自己的理想時，甚至為了理財而犧牲或放棄了本身的專業，就很難有成功的人生了。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）