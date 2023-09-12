房子應該要介意「屋齡」這件事？ 專家：越新越好但前提能接受這五點

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聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
買房示意圖。本報資料照片
買房示意圖。本報資料照片

對於屋齡的猶豫

客戶：「這房子不錯是不錯，但屋齡已經16年多，即將邁入第17年。我擔心住個幾年後要賣，到時屋齡20幾年的房子不好脫手」。

其實蠻多人在找房的時候，對於「屋齡」會陷入這般心理膠著。不過，我覺得你不妨可以思考以下幾件事：

1.若買屋齡新一點的房子，但坪數將有感縮小，你可以接受嗎？

2.或，若買新一點的房子，但地段從蛋黃變成蛋白，你可以接受嗎？

3.或，若買新一點的房子，但每坪單價需多個8~10萬，你可以接受嗎？

4.或，若為了買新一點的房子，建商評等從A級降為B級，你可以接受嗎？

5.以後建商在這區，還有可能再推出這麼大的坪數嗎（通常新建案為了壓總價，坪數普遍會越推越小）？如果你的答案是「否」，那在坪效上，你倒可不必為了屋齡而擔心日後缺乏產品競爭力。

經由上述，我們能觀察到一件事：

「買房子，屋齡並非唯一考量指標，還有坪數、地段、建商、價格等會納入考量。是經由綜合條件評估後，最後做了是否要購入的決定」。

雖然這道理人人都懂，但當自己是當事人時，卻往往難以抉擇。畢竟資金就這麼一筆，一投下去動輒五年十年，深怕買錯、做錯決定。

人們會有不安，往往是瞭解得不夠多所造成的。

若要降低不安的情緒，你能做得是：房子多看些，最好區域內的房子都一一研究過。孰好，孰壞，孰訴求空間坪效，孰主打品牌優勢，孰訴求地段為王，孰CP值高，你自會有定見。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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