總價都2千萬「買3房絕對比2間划算」？專家曝關鍵：重點是坪數和格局

關於房間數

市面上看到很多新建案，雖然廣告標榜個三房，實際室內（主建坪）可能只有個18~20坪。基本上這種房型，大概只有兩間房間可以正常放床，最後一間充其量只能當儲藏室、書房或更衣室。

很多新手小白對空間坪數沒什麼概念，看到美輪美奐的樣品屋，再加上預售屋付款輕鬆，於是就買了。但等到成屋後，進到房子裡面，才發現自己認知的三房與現實坪效，可能有些誤會。

不過，你要說建商代銷有欺騙的嫌疑嗎？沒有呀，他確實蓋了18~20坪的室內空間，也確實弄出「三個房門」給你。

既然室內那麼擁擠，為什麼建商不推2房格局就好，硬要隔出3房？很簡單啊，因為「2000萬買3房」跟「2000萬買2房」，前者講出去比較不會那麼嚇人，而且消費者「感受上」也比較願意買單。要知道：業者的行徑，大多時候只是回應消費者需求罷了。

所以，通常有一定房地產經驗的人，普遍不太會那麼重視「房間數」，因為這沒什麼意義。他們更為在意的是「室內實坪」與「格局」。一個好的格局，有時能讓人覺得坪數好像多增長了2~3坪的感覺。

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