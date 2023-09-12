買房思維「選新的及大坪數」…但預算不夠要捨棄哪個？ 專家：空間是硬需求

挑選房子的思維

1.買大不買小

買大不買小，這很可以理解。坪數大，住起來就是舒服；坪數大，採光相對充裕，格局也比較好規劃設計。

此外，有不少人都有過這種慘痛經驗：當年只是輕鬆地買，空間夠用就好。但殊不知，幾年後當空間不夠用、要換屋時卻發現，雖然自己家有漲，但要再重購的成本卻更大，賣掉舊家都還不夠貼，導致換屋換不出去的窘境。所以如果可以，空間盡可能一次買到位。

2.買新不買舊

買新不買舊，屋齡新一點，總讓人買起來相對甘願一些。屋齡新一點，也讓人覺得住起來較有尊榮感、是一個新的開始。

此外，也有不少人針對屋齡思考：「我現在購入時屋齡都已經xx年了，往後我若要賣，屋齡那麼舊的房子還有誰願意來承接？」。

當然，理想總是很美好，然而現實總是殘酷。在預算有限的情況下，大多數人對於「坪數」及「屋齡」兩者間要做抉擇，往往感到相當掙扎。

但我覺得這兩者的追求，本來就具不同的涵義。「坪數」就是硬需求，你本身需要那麼大的空間，所以你去買它；然而，「屋齡」則是考量保值度及入住爽度的問題。兩者難以相提並論。

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