「資產破千萬」其實方法一點都不難！ 他分享三招：節流有極限開源無上限
想知道如何成功讓資產一直累積，甚至破千萬嗎？方法原來一點都不複雜，今天非常高興，邀請了理財達人JK為大家分享他資產千萬的累積方法！
整個訪談我們很享受，特別喜歡JK說的兩句話：
1.「投資理財越無腦，人生越快樂」
懶懶地理財，不一定需要鑽研陌生的投資策略，也能把大家帶到快樂退休的目標。
2.「斷捨離節流有極限，增加收入無上限」
與其費盡心思省錢，不如先投資自己，努力增加主/副業的收入，會更有效累積資產。
資產千萬的累積方法：
一、投資前先提高本業收入
二、生活斷捨離
三、定期定額買入ETF
先有第一桶金 之後會簡單很多
節流有極限 但開源可以無上限
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