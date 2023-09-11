快訊

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印卻敗訴

足球／吃黃牌怎麼辦？ 選手拿「這張卡」反擊 裁判笑了

威力彩飆5.2億！本周「血型+生肖」財運TOP5 這組合有「意外之財」

「資產破千萬」其實方法一點都不難！ 他分享三招：節流有極限開源無上限

聯合新聞網／ AfterWork Startup
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

想知道如何成功讓資產一直累積，甚至破千萬嗎？方法原來一點都不複雜，今天非常高興，邀請了理財達人JK為大家分享他資產千萬的累積方法！

整個訪談我們很享受，特別喜歡JK說的兩句話：

1.「投資理財越無腦，人生越快樂」

懶懶地理財，不一定需要鑽研陌生的投資策略，也能把大家帶到快樂退休的目標。

2.「斷捨離節流有極限，增加收入無上限」

與其費盡心思省錢，不如先投資自己，努力增加主/副業的收入，會更有效累積資產。

資產千萬的累積方法：

一、投資前先提高本業收入

二、生活斷捨離

三、定期定額買入ETF

先有第一桶金 之後會簡單很多

節流有極限 但開源可以無上限

◎本文內容已獲 AfterWork Startup 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 斷捨離 資產 省錢

延伸閱讀

00929掛牌三個月賺了多少？ 他：這周有機會規模超過006208

00713、00878、0056誰是AI最大的贏家？ 他：至少可確定它是賺錢出場的

退休金多少才夠…每月4萬至少要1800萬！他曝「現金流最重要」：存股或指數皆可

月存5千元60歲退休擁千萬！他「趁早跟提高投資額是關鍵」：若1萬5資產就多三倍

相關新聞

「資產破千萬」其實方法一點都不難！ 他分享三招：節流有極限開源無上限

如何成功讓資產一直累積，甚至破千萬嗎？方法原來一點都不複雜...

退休金多少才夠…每月4萬至少要1800萬！他曝「現金流最重要」：存股或指數皆可

如果你不是富二代或者超級創業家、高收入職業或者超級菁英，財富自由聽起來好像離你很遠。但其實要過上財務自由的人生可能沒有你想像中那麼困難。畢竟每個人物質需求不相同，今天我們就來聊聊「退休」需要多少錢。

月存5千元60歲退休擁千萬！他「趁早跟提高投資額是關鍵」：若1萬5資產就多三倍

大家有沒有想過月存5000也可以變成千萬資產？

兒童神單改版 強化癌症保障

8月因停售效應，在保經界掀起一波熱銷的「兒童神單」將改版。保誠人壽指出，接下來將會用「愛美鑫」外幣終身壽險，替代已停售的...

幫孩子投保 著眼三顧面向

如何幫學子投保？壽險業者建議，必須兼具「顧安全」、「顧健康」及「顧教育」三個面向，全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠...

母親留1棟房想子女繼承 4姐弟竟全不要 原因感動網友：超正向！

買車買房是不少人的夢想，但這家人竟然有房也不要？台灣有25歲男網友發文表示，母親打算把1棟房子留給4名兒女繼承，惟4姊弟卻以不同原因，先後拒絕提議…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦