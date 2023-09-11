退休金多少才夠…每月4萬至少要1800萬！他曝「現金流最重要」：存股或指數皆可

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聯合新聞網／ Ryan爸爸投資誌
全台勞工難逃低薪魔咒，感覺錢越來越薄，退休要存多少錢才夠支付晚年生活呢？記者林澔一/攝影
全台勞工難逃低薪魔咒，感覺錢越來越薄，退休要存多少錢才夠支付晚年生活呢？記者林澔一/攝影

退休需要多少錢？

如果你不是富二代或者超級創業家、高收入職業或者超級菁英，財富自由聽起來好像離你很遠。但其實要過上財務自由的人生可能沒有你想像中那麼困難。畢竟每個人物質需求不相同，今天我們就來聊聊「退休」需要多少錢。

根據弘道基金會的問卷統計，多數屆齡退休的長輩皆認為，退休後至少要有4萬元會比較安心。

如果你還年輕，那麼你擁有最大的本錢就是時間。時間是複利最棒的朋友。只要你願意慢慢變有錢，並且克服想要短線賺大錢的「短視近利」心理障礙，一般人也都能存到一兩千萬，在退休後過著自在的生活。這還不包括勞保退休金在內喔！

若以年化報酬率8％來計算，每個月能投入16861元，20年後就能存到一千萬。

每個月薪水沒辦法投入這麼多怎麼辦？底下有三個方法提供給大家參考。

1.找到讓自己擁有熱情的工作

說真的退休後沒有生活重心，反而會衰老的更快。許多人其實不是真的想退休，而是想要做自己真正想做的事情。假如自己真正想做的事情又能帶來金流，那就是人生最棒的工作，這樣你投資的時間就可以拉得更長，複利累積的效果也會更加驚人。

2.提升你的專業能力

在這個競爭激烈的時代，沒有突出的能力是沒辦法領到高薪的。除非你自己創業當老闆，或者斜槓從事副業工作。但這些高薪行業背後所需要付出多少努力跟面對多少壓力，其實只有體會過的人才知道。

像理財IG界低調的金融大叔J，年薪高達千萬台幣，但跟他聊過才知道他求學求職路上也是咬牙苦撐，背負著旁人無法想像的壓力與辛苦，才有辦法走到今天這個境界。

3.多一點耐心等待

之前提過竹子的生長需要在土裡蟄伏數年，然後在幾天之內瞬間往上長出好幾十米的故事。投資與人生累積何嘗不是如此呢？

最近一堆人當沖畢業，沒賺到錢就算了，甚至違約交割影響到一輩子的信用甚至罰款，這又是何苦？

慢慢來真的比較快，奉勸年輕朋友真的不要太過心急。好好穩紮穩打的投資，你才有辦法在這吃人不吐骨頭的市場中存活。

重點不是要存多少錢，而是每年流入帳戶的現金流有多少錢。

這邊有兩個方法可以參考：

A.年輕時不追求股息，努力存指數ETF，逐漸屆齡退休時再將ETF換為穩定配息的股票或債券，享受每年領息的樂趣。

B.買進績優公司，隨著公司業績逐年提升，股息配發也會逐年遞增，殖利率也會隨之上升，累積二十年下來每年股息也會很可觀。

兩種分法雖然在過程中感受不同，但共同點就是「耐心持有」。要學龜兔賽跑裡的烏龜，看似緩慢但終究會抵達終點。

保持健康的身心，我們一起在財富自由的路上繼續慢慢走！祝福大家都能穩健獲利，朝財務自由的道路前進。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸投資誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

退休金 ETF 財富 指數 報酬率 健康管理

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