母親留1棟樓想子女繼承 4姐弟竟全不要 原因感動網友：超正向！

買車買房是不少人的夢想，但這家人竟然有房也不要？台灣有25歲男網友發文表示，母親打算把1棟房子留給4名兒女繼承，惟4姊弟卻以不同原因，先後拒絕提議，令母親生氣指「你們都嫌棄，那媽媽不如拿去捐給人算了！」，4姊弟唯有道歉「哄着媽媽」。網友得悉4人拒絕繼承母親房子原因後都相當感動，大讚「你們手足間關係應該蠻好的」、「如果我是媽媽會超欣慰的耶」、「超正向！」。

該男網友於Dcard討論區發文表示，他出身單親家庭，有1個姐姐及2個弟弟，由於母親只有1棟房子，目前他與妻子及2個弟弟與母親同住，姐姐則與男友在外買房居住。

原po指，有天姐姐回家請一家人外出吃飯，母親突然提出以後房子要留給姐姐，「因為姊姊最大」，沒想到開始了「你推我讓」局面，「姊姊直接回媽媽，她有房子了，留給我吧」。原po這時指，因媽媽的房子在郊區，而且妻子剛懷孕，打算年底就會買房子搬到市區，「我想去住市區，所以也不需要，留給弟弟吧」。

三弟聞言同樣拒絕，稱他大學畢業後便會成為工程師，能賺到較高薪金，直言認為四弟較需要房子。可是將入讀名大學的四弟也表示不想要房子，「因為他覺得自己的未來很大，可以去拚搏，不想因為媽媽會留遺產而導致心態扭曲不再那麼努力」。

原po說，母親看到4姊弟互相推托，當場生氣指「你們都嫌棄，那媽媽不如拿去捐給人算了！又不是負債！到底在踢什麼皮球？」，他們見狀只好向母親道歉。原po直言，父母沒留負債，又有不動產或存款能留給孩子是很好，但認為如果孩子寧願靠自己不依賴父母，父母也不用執著於留什麼給孩子，「畢竟距離行將就木仍很長很久的時間，不用那麼早就為孩子煩惱啦」。

貼文引來熱議，網友大呼感動，「照這樣看，你們手足間關係應該蠻好的欸，覺得其他人會用到，自己不需要，而且感覺你們都發展的不錯，蠻正向的」、「如果我是媽媽會超欣慰的耶」、「媽媽好會養小孩，四個都好棒」、「跟媽媽說你們不是不想要，是希望媽媽好好活着比那棟房子更好」。也有網民笑言，「（房子）給我吧！這個痛苦我願意承受」。

不過亦有人質疑，4人不想繼承房子原因是擔心要負起照顧母親責任。原po之後更新貼文回應，指4姊弟也很願意負起扶養媽媽的責任，又說基於地點問題，他們確實不願意住在鄉下地方，強調「照顧母親」和「繼承房子」是兩回事。

原po指他即將買房，明言可以接母親到家裏住，「每個人的價值觀想法都不同，房子正如各位說的，寧願賣掉四個孩子一起分一分也不願意拿！遺產拿不拿的確是一個責任！更何況鄉下的房子真的需要好好考量一番！畢竟即使租出去，鄉下的房子並不一定有人租，賣掉換現價值高一些」。

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文章授權轉載自《香港01》