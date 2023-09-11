月存5千元60歲退休擁千萬！他「趁早跟提高投資額是關鍵」：若1萬5資產就多三倍
Hi 大家好，我是純純；大家有沒有想過月存5000也可以變成千萬資產？
來來來，算給你看...
Case 1：月存5,000
假設純純是25歲剛畢業（不好意思現在已35><），每月投資5,000元在指數型ETF，報酬率為8%的標的，在60歲退休時，資產可以累積到1,146萬，但如果晚個5年投資，資產只能累積到745萬，差了401萬。
Case2：月存15,000
在同樣假設下，若提升每月投資金額至15,000元，在60歲退休時，資產可以累積到3,441萬。
由圖1&圖2可以發現，即早投資+提高投資額能更快達到千萬資產，享受世界第八大奇蹟「複利」。
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