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對「遺產」台灣人常見的5種錯誤認知！ 律師：以為過世馬上領錢出來就能省稅

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

國人常見的遺產稅錯誤規劃：

1.重病或最後幾天才移轉財產給子女

實際上，過世前2年內贈與會計入遺產稅，而且逃漏稅還會連補帶罰。

2.以為過世立刻提領現金可以節省稅賦

實際上，過世當時的餘額就是遺產，之後提領不影響遺產數字，而且還有刑事偽造文書問題(因為過世後不能提領款項)。

3.賣房產換現金後繼承，課稅金額變大了

實際上，不動產以公告價計稅，但不動產通常是以市價出售，所得現金如果全部納入遺產稅，比起公告價高！

4.不做任何規劃，過世後再說

實際上，節稅是在生前規劃的。

5.用人頭持有資產

實際上，人頭持有資產或借名登記，仍屬於遺產，要特別注意！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 資產 逃漏稅 房產 財產 子女

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