嫁入豪門後沒有家產爭鬥或老公出軌！問題竟出在婆婆叫她別工作？

我有一個朋友剛剛嫁入豪門了。在嫁入豪門的數幾個月後，她很快地發現到一個問題，不是什麼爭鬥家產、婆媳不合、或是老公出軌。而是她的家婆，居然叫她不要工作。

不要工作，可以翹腳做個少奶奶，不是很多人的夢想嗎？

但偏偏朋友在成為別人的老婆之前，是一個事業女強人，由於在事業上有亮眼的成績，同時也是個積極的人，她才會跟現在的老公才會互相吸引，最後才會喜成連理。家婆要她不工作，就等於是讓她割掉自己的一個臂膀。當然，家婆也不是很強制地告訴她不要工作。

只是每一句話、每一個字都透露出同樣的訊息：「你在怎麼努力賺錢，都不會為這個家增加更多的財富啊？」家婆這樣說，也沒有錯。就算今天朋友賺了一個億，但夫家的每年的財富就是以幾十個億來計算的。一個億，看起來也貢獻不了多少。可是，聽起來就很扎心啊...

家婆，就算了。但最讓朋友失望的是，老公最近也開始暗示她不要工作了。由於朋友的工作是常常需要到國外出差的，她的老公就問她: 「你要不要換一個不用一直飛來飛去的工作啊？」哎，嫁入豪門深似海。所有的表面看上去光鮮亮麗的階級的升遷，背後都有命運的標價，包括你的自由。

自古家庭、事業兩難全。

現在我的朋友，她只有兩個選擇：

1.接受現實 2.改變自己

這兩者看起來都是要她放棄事業。

但，接受現實跟改變自己的不同在於：

接受現實是被動：不論你的開不開心，都得接受放棄事業。

改變自己就是主動：主動地改變自己的心態，接受現實。

按照老公的要求，不要做需要常常國外出差的工作，找一份可以在本地做的工作。

不然就是把相夫教子當成一種事業來看，把未來的孩子培養成優秀的人，這無疑也是另一種的成就，在我看來，無論她要做什麼選擇，都沒有問題，主要是看她現階段的價值觀是否跟現狀匹配。

要麼繼續在職場廝殺，或是安心陪伴老公孩子歲月靜好，這樣的人生選擇都很好。

可是，我一直告訴我朋友，即使你選擇哪一方都好，有一個東西是絕對不能放棄的：「繼續學習，不要放棄自我成長」。

我看過很多嫁了人而社會脫軌的女孩，覺得很可惜；由於長時間都把重心都放在家人、孩子、丈夫，她們沒有能力跟丈夫對話、不知道最近的新聞、也無法理解現在社會的發展，久而久之，就活生生變成了一個局外人。

其實，學習跟婚後生活，並不衝突，就好像讀書，不一定是留給學生時期一樣的道理，即使是烹飪、插花或是針織，都是學習的一種。

無論今天我們是不是進了豪門，都要記得：「可以借力，但不能依服；可以付出，但不是因為順從」。

因為婚姻最好的狀態，應該是：「兩個人很好，一個人也不差」。

任何關係的本質，都是自己和自己的關係，只要把自己過好了，婚姻也會跟著變好；因為媽媽不僅僅是媽媽，她首先得是她自己。

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