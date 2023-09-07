返鄉務農辦「青創貸款100萬」 他被制度害慘：要還41萬＋違約金

靠天吃飯好難！有網友分享三年前回老家務農，並申請「青年從農創業貸款」，成功貸到100萬，但因近兩年各地水庫缺水，農業用水被限，使得他被迫停耕，只好先找別的工作暫時度日，怎料竟被農會通知違約，要求他立刻將剩餘的41萬繳清，還需按照銀行利息支付違約金。

原PO在Dcard發文表示，大學畢業時家裡剛好有塊地，加上不知道要做什麼，於是返鄉務農，跑了好幾趟農會申請「青年從農創業貸款」，也成功貸到100萬，一開始順風順水，未料後來情況急轉直下，「有在務農的長輩應該都知道，這兩年天公不做美，台灣各地水庫都缺水，政府第一個限水的地方，就是農業用水，根本沒有辦法耕作。沒辦法，除了貸款我也要生活，我也要吃飯，只能再找一個工作，暫時度日子」。

原PO一撐再撐，終於等到最近連續兩個颱風，水庫大補水，以為要苦盡甘來了，卻接到農會貸款部門的電話告訴他違約，現在要馬上到農會把剩餘的41萬還完，並按銀行利息支付違約金。詢問之下才知道，因為貸款是鼓勵青年回鄉務農的，如果還有其他額外收入（年收入）高於基本薪資乘以12個月，那就是違約。「也就是說，我即便只是找一個簡單的工作，薪水也只有基本薪資，但我只要領了任何年終或是加班津貼就是違約」。

原PO抱怨，休耕是政府決定的，不是他願意的，且休耕期間貸款也還是要償還，不得已向爸爸要了50萬，「今天是我家裡狀況還算不錯，父母拿這個錢出來，不會導致家庭困頓；如果我今天家裡經濟差一點的話，要拿什麼來面對這個狀況？」

網友對此表示，「這可以申訴吧，就休耕沒收入，還不能去打工生活，去找里長民代申訴看看」、「務農真的是很辛苦，還要被這些人不理解原因的剝削，難怪越來越沒人要去務農」、「因為沒水可以耕作，所以休耕額外找工作，沒覺得不妥啊」、「政府有些補貼和政策，在立規範時沒有去考量實際情況，才會出現這種奇怪的bug」、「我見過更慘的，貸款買了幾百萬進口農耕機，結果被強迫休耕，每個月都還不出錢來的農民」。