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健康因素被迫不能工作…後悔只會把錢存銀行！ 她：建置投資需花費3至5年

聯合新聞網／ 艾蜜莉
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

最近朋友的公司因為一些健康因素，讓他決定離職轉換跑道。

他已經年過40歲，害怕之後再找工作的變數很多，想在這段空窗期好好理財和投資。

因為之前工作的時候忙到沒時間管錢，都是把錢存在銀行裡面，現在想要把錢好好分配在股市上，算是一筆不少的錢，他會很擔心隨便投入，就把錢弄不見了

這個狀況失去工作的主動收入，加上因為健康因素，不知道什麼時候會有合適的工作，所以「現金流」會是最優先的事

只是他對股市和理財都不是很理解，貿然買進任何一檔股票或是ETF也不好，我建議他先用半年看一些書和文章建立基本觀念，之後再來討論要怎麼投入。

其實我朋友不是唯一一個，因為健康因素而被迫中止工作的案例，很多網友大大也有遇到相似的狀況，這個我都會規劃分散數檔買入配息穩定的龍頭股，或高股息ETF為目標，再視個人的狀況把一部分的資金拉3-5年期的分散投入

至少把現金流先建立好以後，有個被動收入來源，在生活還有經濟上不會那麼緊張，可以放心養身體和找適合的工作。

但也確實在3-5年這段建置期間，因為現金流還沒有建立起來，還是盡可能的要找一些不傷及身體的工作，或是小兼職來支應生活，盡可能不要花到要拿來投資的本金，這樣現金流建置的速度才會快。

不過還好我朋友有保險跟家人可以支應生活費，可以安心在家慢慢建立投資觀念，一邊休息再慢慢去投入。

最後還是要提醒大大們，賺錢固然重要，但身體健康還是要擺在第一位，不然健康亮紅燈了，有可能花錢也買不回來，甚至工作要停擺好幾年，反而得不償失了。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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