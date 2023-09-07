快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科哥感嘆「弟月薪40K」分60期買賓士！ 網笑：山道猴子？

聯合新聞網／ 綜合報導
賓士車示意圖。路透
賓士車示意圖。路透

很多人對車子都有著浪漫的夢想，但也應該掂量荷包深度。有位竹科上班族看到弟弟的車貸帳單「60期，月繳2.4萬」大吃一驚，弟弟薪水其實才四萬多，他大嘆「搞不懂我弟在想什麼，腦袋裝水嗎?」，貼文一PO出，引起熱烈討論。

原po在匿名公社透漏，他從竹科回桃園老家，弟弟日前買了賓士CLA200車款，原本以為弟弟應該準備了「高頭期，低貸款」才牽車，他看到帳單才知道，弟弟每月超過一半以上的薪水都在供車貸了，讓他很傻眼。

網友紛紛留言，「山道猴子嗎」、「買車是一回事，保養更貴，還有稅」、「好像在罵我，我一個月車貸也是25000」、「看到晚上停路邊的名車，無法理解沒車庫的人幹嘛買名車，風吹日曬雨淋」、「加上油錢、保養、保險不用準備個3萬嗎？人生只剩下這台車了」、「比我房貸還多」。

也有人擔心原po，「過沒多久你媽就會叫他過戶給你繳車貸了」、「現在打腫臉充胖子的一堆，如果自己硬撐著還錢，那也沒啥好說，就怕沒錢還找爸媽兄弟姐妹借」、「管他的，你不要是保人就好」。

也有網友力挺弟弟，「用到你的錢嗎？」、「我覺得，喜歡車是個人的事情，每個人都有勇於追夢的權利，除非他影響到家人，或者一屁股債，造成自身以外的負擔」、「你弟有連累到你嗎？沒有的話你過好你自己生活不就好了，都成年了不要管東管西的」、「換位思考，即時行樂，或許你弟看開了」。

原po作出解釋，弟弟常常跑來找他借錢，原本他以為沒什麼，後來看到帳單才知道箇中原因，所以才擔心。

賓士 竹科 山道猴子

延伸閱讀

妹子努力拚上台大年收百萬 見成績吊車尾同學買千萬新房嘆：人生不公平

買不起房子！日男不租屋吃住都在車上 拚存錢圓「人生夢想」

網問「山道猴子」真的死了嗎？作者曝「賜死」內幕

山道猴子爆紅！作者看中商機一口氣註冊12項商標 產品「包山包海」

相關新聞

健康因素被迫不能工作…後悔只會把錢存銀行！ 她：建置投資需花費3至5年

>之前工作的時候忙到沒時間管錢，都是把錢存在銀行裡面，現在想要把錢好好分配在股市上，算是一筆不少的錢，他會很擔心隨便投入，就把錢弄不見了...

特別股具股票和債券雙優勢 宜中長期布局

美國七月底升息一碼後，接著惠譽調降美國信評，又穆迪也調降不少銀行評等，而富蘭克林華美投信認為，今年經歷了一連串的事件後，...

竹科哥感嘆「月薪40K弟」分60期買賓士！ 網笑：山道猴子？

很多人對車子都有著浪漫的夢想，但也應該掂量荷包深度。有位竹科上班族看到弟弟的車貸帳單「60期，月繳2.4萬」大吃一驚，弟弟薪水其實才四萬多，他大嘆「搞不懂我弟在想什麼，腦袋裝水嗎?」，貼文一PO出，引起熱烈討論。

開啟第二人生 基富通：樂活退休撇步「1、2、3」

近年來，在金管會、各大金融機構與退休協會等共同推廣下，越來越多國人開啟退休理財規劃，期望能夠盡早享受下半場人生。基富通總...

遺囑只蓋章沒有簽名就不算數？ 律師：代筆有這些前提及規定下才成立

媒體爆出，有一位婦人委託某律師製作代筆遺囑，要將透天厝指定由長孫、次孫共繼承，沒想到國稅局認定遺囑無效，因為這份遺囑上，婦人以及見證人都是蓋章，然而在民法代筆遺囑，是不能用蓋印章取代簽名的。

卡位日本製造業起飛 元大日本龍頭企業基金展開第二次追加募集

日圓維持相對弱勢，帶動日本製造業上修獲利預期，國內首檔聚焦日本製造業的「元大日本龍頭企業基金」掀起國人投資日本熱潮，首次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦