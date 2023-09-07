竹科哥感嘆「弟月薪40K」分60期買賓士！ 網笑：山道猴子？

很多人對車子都有著浪漫的夢想，但也應該掂量荷包深度。有位竹科上班族看到弟弟的車貸帳單「60期，月繳2.4萬」大吃一驚，弟弟薪水其實才四萬多，他大嘆「搞不懂我弟在想什麼，腦袋裝水嗎?」，貼文一PO出，引起熱烈討論。

原po在匿名公社透漏，他從竹科回桃園老家，弟弟日前買了賓士CLA200車款，原本以為弟弟應該準備了「高頭期，低貸款」才牽車，他看到帳單才知道，弟弟每月超過一半以上的薪水都在供車貸了，讓他很傻眼。

網友紛紛留言，「山道猴子嗎」、「買車是一回事，保養更貴，還有稅」、「好像在罵我，我一個月車貸也是25000」、「看到晚上停路邊的名車，無法理解沒車庫的人幹嘛買名車，風吹日曬雨淋」、「加上油錢、保養、保險不用準備個3萬嗎？人生只剩下這台車了」、「比我房貸還多」。

也有人擔心原po，「過沒多久你媽就會叫他過戶給你繳車貸了」、「現在打腫臉充胖子的一堆，如果自己硬撐著還錢，那也沒啥好說，就怕沒錢還找爸媽兄弟姐妹借」、「管他的，你不要是保人就好」。

也有網友力挺弟弟，「用到你的錢嗎？」、「我覺得，喜歡車是個人的事情，每個人都有勇於追夢的權利，除非他影響到家人，或者一屁股債，造成自身以外的負擔」、「你弟有連累到你嗎？沒有的話你過好你自己生活不就好了，都成年了不要管東管西的」、「換位思考，即時行樂，或許你弟看開了」。

原po作出解釋，弟弟常常跑來找他借錢，原本他以為沒什麼，後來看到帳單才知道箇中原因，所以才擔心。