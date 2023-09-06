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遺囑只蓋章沒有簽名就不算數？ 律師：代筆有這些前提及規定下才成立

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

無法在代筆遺囑上簽名，那就蓋指印！

媒體爆出，有一位婦人委託某律師製作代筆遺囑，要將透天厝指定由長孫、次孫共繼承，沒想到國稅局認定遺囑無效，因為這份遺囑上，婦人以及見證人都是蓋章，然而在民法代筆遺囑，是不能用蓋印章取代簽名的。

遺囑製作看起來簡單，但是潛藏著許多危機，代筆遺囑常見的問題：

1.立遺囑人沒有「口述」遺囑內容。（例如:用點頭搖頭，不符合口述要件）

2.見證人並沒有全程在場。

3.代筆人沒有宣讀、講解遺囑內容。

4.漏未簽名。（無法簽名則蓋指印）

5.見證人不符資格。（例如：繼承人不能當見證人）

6.立遺囑人無指定見證人。

財富傳承的律師，除了注意代筆遺囑是否合法「成立」以外，更需要以法律來保護立遺囑人的心願。

因為合法的遺囑只是入門票，重點在於遺囑的內容規劃與執行，是否能夠達成心願。

舉例來說：父母希望把房產給孫子繼承，不給其他子女。心願是房產給孫子，但因為法律規定由子女繼承遺產，而且有特留分的規定，孫子比較小...等等，所以訂立合法遺囑是最基本的第一步：

1.立遺囑讓孫子可以受到「遺贈」，直接取得房產的權利。

2.孫子年紀小的話，特別注意遺囑的保管與執行：遺囑內要指定遺囑執行人執行遺囑，而且要處理特留分的問題。

3.如果子女有重大虐待或侮辱的情事，可以製作喪失繼承權聲明書。

4.如果子女未到喪失繼承權狀況，繼承人取得特留分仍嫌過多，可以在生前以贈與、保險、信託…等等方式傳承財產

備註：民法第1194條：代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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