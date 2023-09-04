這「六種行業」沒有颱風假！冒危險出勤…盼相關法規能更加完善

這些行業沒有颱風假

1.醫護人員

颱風來襲期間，還是有很多生病受傷的人需要到醫院接受救治，甚至會有因為颱風災害而傷亡的個案要處理。

2.台電維修人員

由於颱風來襲，可能會導致供電異常，台電維修人員必須風雨無阻搶修，還會被民眾罵效率太慢。

3.新聞從業人員

颱風天不僅更需要忙著寫相關的新聞稿，甚至還得站到風雨中播報新聞，相信大家在電視上都看過。

4.服務業

大多數的服務業從業人員颱風假反而更忙，如果放了颱風假卻沒有風雨，電影院、KTV、超商、餐廳等地的店員將會忙得分身乏術。另外，許多客服人員也必須24小時待命，不能放颱風假。

5.軍警消

颱風來襲，軍警消不會放颱風假，反而需要處裡更多大大小小的雜事。

6.運輸業

颱風期間，交通工具依舊會持續營運，因此運輸相關行業的人員也得出勤。

結語

當人們期待放颱風假時，有些人卻不能放颱風假，甚至必須在風雨交加的時候冒著危險出勤，而且也沒有額外的加給。依照現行法規，颱風假僅適用於政府機關、學校，對私人企業無強制力，為了保障勞工生命安全，期盼日後能讓相關法規更加完善。

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