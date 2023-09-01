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他將遺產全給父親…配偶竟一毛都拿不到！ 律師：關鍵出自法官這認定

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
常有家人為了遺產而爭論不休。示意圖／ingimage
常有家人為了遺產而爭論不休。示意圖／ingimage

遺產可以都給爸爸，不給老婆？

最近一則新聞，有一媳婦要求公公付330萬元，因為公公在丈夫過世前提領220萬元及丈夫帳戶內110萬元的遺產，最後法院以丈夫寫了「財產託付同意書」以及媳婦幾年沒有來台灣跟丈夫同居或照顧，判決媳婦敗訴，可上訴。（新聞詳連結

配偶不是「當然繼承人」嗎？為什麼拿不到遺產？

老婆不是有夫妻剩餘財產差額分配請求權？為什麼拿不到？

其實，關鍵在於本案法官認定丈夫的遺產是「0」所以自然沒有遺產可分，也沒有夫妻財產可以分

因為，這位丈夫寫了一份「財產託付同意書」，讓父親可以提領丈夫名下的存款，去償還父親所代墊的醫藥費以及看護費等等，其餘贈與父親。法官認定父親有權取得330萬元，等同丈夫沒有遺產

就算是「有名無實」的婚姻，就算沒有離婚，配偶死後，只要配偶有遺產，就是可以分配的，也因此財富的規劃就相當重要。

不論是運用遺囑、贈與、保險、信託…，找到感情與法律現實的平衡點，在人生的終點不留遺憾。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 配偶 財產 婚姻 遺囑

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