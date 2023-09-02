新鮮人每月幫家裡繳2.8萬房貸 他怨夢想被父母扼殺

部分家庭會要求家中子女一同負擔房貸，然而對於社會新鮮人而言，動輒上萬元的貸款會成為巨大的經濟壓力。一名22歲的新鮮人表示，他的月薪4.3萬，家裡卻要求他負擔2.8萬房貸，且房屋名字也不是登記他的名字，他崩潰表示，未來還想開店圓夢，但礙於房貸壓力根本存不了錢。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年22歲、剛出社會，每月薪水4.3萬，家裡卻要求他負擔2.8萬的房貸，他表示，從小家管嚴，家裡也告訴他不用擔心錢的事，想不到如今卻要他負擔房貸。

該網友表示，爸媽告訴他「這是投資」，但是房子也不是寫他的名字，對他而言就是無意義的花費。他未來還想開店圓夢，家人卻跟他說，只要拿房子去貸款就會有錢了，而且利率還很低，但是若他每月可將2.8萬存下或投資，未來就能有開店資金，也不必貸款。

該網友表示，目前每月還能存8000元，雖然以責任來說，繳錢似乎是天經地義，但他依然覺得「怪怪的、不太舒服」。他也補充，目前住家中，只能當作很貴的房租，家人告訴他，多一點人一起還錢，就能更快還完貸款。

其他人則留言「沒經過你同意就買你不願意負擔的房貸，也沒有白紙黑字寫比例，未來難分啊，是我我可以少數幫家裡，但22歲就有能力能存錢，你會比別人起步更早，千萬不要把錢打水漂，相信家人的嘴，倒不如相信自己的心」。

還有人留言「怎麼感覺以後房子會是你哥的」、「爸媽的被動收入」、「根本在扼殺你未來，搞到讓你開不成店，甚至找另一半困難」、「記得留好匯款證據證明你的錢是用來繳房貸，而不是孝親費、「跟爸媽說房子先過戶到你名下，這樣繳起來才有意義」、「你心裡會很幹是超正常的事，一個月就要繳2W8，等於一半以上的薪水都拿去繳了」。