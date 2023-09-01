中風後妻子跑了…不想讓配偶繼承！ 律師：「這樣」贈與給小孩能隨時把房產取回

王伯伯是被女兒推著輪椅進我辦公室的，但聽說在中風之前，他也是叱詫風雲的一位老闆。

王伯伯有兩任妻子，在第一任妻子過世後，他身邊有另一位女朋友陪伴，幾年後，女朋友成為了第二任妻子。在中風之前，王伯伯就是和第二任妻子一起生活著。

聽子女轉述，父親再婚後，曾表達「他和後母可以照顧好自己的生活，讓孩子們不用擔心。」再加上子女們和後母的相處，就是隔了一層透不過去的紗，怎麼互動都不自在，因此，久而久之，子女們就也沒那麼常回家探視父親了。直到最近，事情發生了一些變化！

「請問今天是王伯伯要來討論什麼問題呢？」我詢問著。

女兒代為開口了「吳律師，我爸爸是想問，有什麼方法，可以讓他現在的太太，不要繼承他的遺產？」

「為什麼不想讓太太繼承遺產呢？」在了解客戶需求的同時，我必須同步了解原因，才能知道有哪些可能的方式，可以幫助到客戶。

眼看的王伯伯似乎欲言又止的神情，女兒又忍不住幫爸爸回答「我阿姨（後母）在爸爸生病之後，照顧了我爸一陣子，就和她兒子（前婚姻的孩子，非王伯伯的兒子）離開了，目前我們也不知道她住哪裡，她就把我爸丟給我們，人就自己跑了。我們之前有跟她談過，她也不願意跟我爸離婚，但也不回來陪我爸。」

女兒一股腦地把上面的內容說給我聽，我感受到，她同時也在把心裡的委屈說給我聽。

「那現在爸爸和誰一起住？有請外勞或使用長照資源照顧嗎？」我詢問著目前父親的照顧現況。

「目前我把父親接回來我家住，有打算之後看是申請長照搭配？還是看能不能請外勞協助。」因此，女兒是目前的主要照顧者。

「好的，我瞭解了，那請問王伯伯，您目前名下的財產種類有哪些？大概價值多少，有概念嗎？」其他通常要討論資產（遺產）傳承的客戶，我會請他們帶國稅局申請的財產清單，這樣比較方便判斷建議的方案。

女兒遞給我財產清單，一邊跟我說「吳律師，爸爸也沒多少現金，主要是名下有兩間不動產。」

「那父親還有投資股票、基金、ＥＴＦ？或是買保險嗎？」我問。

「都沒有，現在就是房產和現金而已。」女兒說。

（示意圖／Ingimage）

「好的，如果是不動產要留給子女，不想留給配偶，有兩個方式可以參考。

不過，後母在父親生病後離開，父親可以表達 這是對他的重大侮辱或虐待，因此不給配偶繼承，並寫在遺囑內，用遺囑作為證據。有機會符合民法第1145條第1項第5款排除繼承權的規定。以及民法第1030條之1第2、3項，如果未來後母請求夫妻財產制的差額分配請求權，遺囑也可以作為法院免除或降低她請求金額的依據。

優點是：

1.我們在遺囑內同步指定遺囑執行人的話，在遺產稅繳清後，遺囑執行人就可以拿遺囑正本與完稅證明，到地政事務所辦不動產的過戶給指定的人。不需要後母配合拿出身分證影本、戶籍謄本、印鑑證明等資料。

2.繼承可以免掉土地增值稅。遺產稅的免稅額（1333萬元）、扣除額（喪葬扣除額123萬、直系血親卑親屬扣除額50萬／人...）這些加起來可以節稅的空間比較大。尤其是繼承人取得之後，是想要自住，沒有打算短期內出售的話，就先不考慮房地合一稅的問題，可以思考用遺囑做安排。

缺點則是：

畢竟財產在父親上天堂的那一刻，還在父親名下。因此是否符合民法第1145條第1項第5款排除繼承權的規定。以及民法第1030條之1第2、3項，法院免除或降低她可以請求金額的情況，會需要仰賴法官的判斷，還是有一絲不確定性。」我解釋著遺囑的優缺點。

「那如果我們想要百分之百確定，不要讓後母拿到房產，該怎麼做呢？」王小姐問。

（示意圖／Ingimage）

二、那就要選第二條路「贈與」

優點是：

1.原則上給誰就是誰的財產了。

缺點是：

1.後母可能主張:

（1）這是民法第1173條應該歸扣的財產（因為子女結婚、分居、營業而贈與，而贈與人在贈與時沒有表示反對歸扣。）

或是主張(2)第1020-1條的夫妻財產制撤銷權把房產重新回歸王伯伯遺產、第1030-3條追加計算房產金額。

以及王伯伯會有不安全感，擔心沒有保障。

但解決方案是，由王伯伯和受贈人（子女）另簽署一份『贈與契約書』，把贈與原因寫清楚，可以安排『附有負擔的贈與』（例如：贈與後，父親仍要繼續收房租到終老，子女不得出售。父親生活費若有不足，子女應按照拿到的房產比例分擔...），參考民法第412條。

這樣對王伯伯的生活才有保障，王伯伯也才能安心。

如果子女拿到財產後反悔，王伯伯也可以撤銷贈與，把房產給拿回來的（我説這句話，有強調一下，同時是說給女兒與王伯伯聽的）。

同時，這樣王伯伯的贈與，就不是只為了不想讓太太分配財產，同時也是為自己生活的保障，就能避開第1030-3條追加計算房產金額的問題（太太需證明丈夫，主觀上不讓她分配財產的惡意）。

此外，贈與原因（照顧父親）既然不屬於歸扣列舉的項目，也沒有歸扣的問題（實務上在打遺產官司時，贈與的原因是否符合歸扣？也是一個常見的爭執點啊）。

而夫妻財產制的撤銷權，只要王伯伯在贈與財產之後，繼續生存超過一年，後母就不能撤銷（民法第1020-1、1020-2條)

再加上第三人見證（律師或公證人），證明王伯伯和你們子女，都是在有清楚認知（就是沒有失智或被詐欺、脅迫）的情況下，簽署這份贈與契約書，未來也能避免後母主張王伯伯認知有問題。

2.稅務方面：

贈與要繳土地增值稅。

贈與稅的免稅額只有244萬元。（不動產土地用公告現值，房屋用房屋評定現值認定金額）

因此，要考慮目前是否有能力繳土地增值稅與贈與稅。

同樣，如果子女取得房產之後，是要自住使用，沒有短期內出售的打算，就也先不思考房地合一稅了。」

和王伯伯及女兒分析完目前選擇贈與或遺囑繼承的優缺點之後，他們說要回家和其他子女共同討論一下，才能回覆我，他們希望選擇的方案。

最後，他們選擇由我協助撰擬『附負擔的贈與契約』同時擔任見證人。

而也同時透過本所合作的代書，共同完成這個財產規劃。

我很常在講完課後，會有聽眾問我說「吳律師，所以我的不動產，現在是要如何傳給小孩比較好？」我總是會回答對方：「那要看您重視的是稅？目前有無繳稅能力？還是因為有對繼承人們，有強烈的愛或恨的情緒，一定要把財產給或不給某個人？以及您自己的退休生活，有沒有想同步規劃給自己保障？」對方這時，總是會呈現一個，我全部都要的表情，但事情總是有優先順序的選擇，才能決定要用哪些工具啊！

最後，我都會回答：「如果您想好好討論這個問題，請先去國稅局申請財產清單之後，再跟我們約諮詢討論時間。畢竟透過諮詢，我了解您的情況與需求之後，才能幫您釐清，什麼才是對您最好的方案，沒有一體適用每個人的方法的。不然這些工具，就沒有必要共同存在了！」

◎內容已獲 明恩法律事務所-天使律師說故事 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。