夫妻遭華爾街惑心術攻擊！ 退休帳戶淨值大減20%、每月少領6萬4 大師獻策「自動提撥」神救援

理財基本原則

我得毫不遲疑的承認，為退休儲蓄比為買棒球手套儲蓄來得複雜許多。如果你是美國人，你得搞清楚諸如401 (k) 退休帳戶、羅斯401 (k) 退休帳戶、個人退休帳戶、羅斯個人退休帳戶、不可抵稅個人退休帳戶，以及更多的退休帳戶的類型。但是，基本原則永遠不會變。

你必須儲蓄。

對某些人來說，存到足夠的錢是件非常困難的事，因為華爾街總是會轉移你的注意力，讓你去想一些你無法控制的事。當你試著回答「我的財務是否走在正軌上？」這個問題時，華爾街的問題在於他們的術語會讓你分心，打散你探索內心情感的注意力，以及你該如何打造和諧的金錢觀。

若要了解你的這些想法，華爾街和學術界的人必須先暫停遊說，傾聽你真正的想法。但是，華爾街的人自認為比你聰明。比起聽你說你為十五美元的棒球手套儲蓄的想法，對他們來說，談論蒙地卡羅模擬、結構型商品和夏普比率還比較簡單。

脫軌的財務狀況

「我們的財務走在正軌上嗎？」這是凱西和丹在二○一九年一月和我聯繫時所提出的問題，當時股市經歷了十二月的跌勢後正在復甦。經過幾分鐘的電話溝通，我感覺得出來，他們和許多美國人一樣，財務狀況並沒有走在正軌上。

（本文出自《不在意，才能賺最多》） 凱西擔心，她的401 (k) 退休帳戶淨值在十二月的跌勢中大減二○％；丹則是擔心他的證券帳戶裡選擇的產業基金展望不佳。

他們有許多不同的退休基金帳戶，包括舊的個人退休帳戶（IRA）、舊的401 (k) 帳戶，和新的401 (k) 帳戶。我建議他們把自己的帳戶整合一下，打造一個簡單的「咖啡館投資人」投資組合，並且不在意股市的走勢，多專注於自己的儲蓄。

一年又兩個月後，當COVID-19疫情造成股市重挫三○％時，凱西和丹又焦慮的打電話給我。凱西擔心她的401 (k) 淨值大減三成；丹仍為他在證券帳戶裡選擇的產業基金展望不佳而憂心忡忡。我再深入追問，他們才承認，雖然一年多前我們談過，但他們什麼事也沒做。這時就該談談基本原則了。

打造理想的退休生活

我問他們的退休目標是什麼，以及他們打算退休後每個月花多少錢。他們沒說什麼，反而比較想談股市大跌和產業基金。我禮貌的請他們暫時別談華爾街，而是談談他們自己。這時他們才發現基本原則的存在，終於開始走上正軌。

我建議他們打造一個七十歲可以退休，而且生活方式類似於現在生活的願景。

接著，我再詢問他們目前每個月支出的速度，他們承認自己並沒有記帳，但估算將近七千美元（約新台幣22.4萬元）。然後，我們進行深入研究，才發現到了七十歲時他們的共同社會安全福利金只有五千美元（約新台幣16萬元）。我們判斷的結果是，他們未來十年必須存夠錢，才能支付退休時每月短少的兩千美元（約新台幣6.4萬元）。

雖然不像買一個十五美元的棒球手套那麼簡單，但是要計算出這些數字也沒有那麼複雜。當凱西和丹了解到他們每個月需要存多少錢，才能補足退休後每個月不夠的部分時，他們的反應是：「我們辦得到！」他們聲音裡的興奮之情，就是我為了買那個手套而儲蓄時的感受。

把錢自動提撥至退休帳戶

「我們辦得到！」是為了遠離華爾街，並開始創造和諧的金錢觀所踏出的第一步——你知道你有能力讓自己的財務走上正軌，而且不再脫軌。接下來的十年，凱西和丹的人生會發生其他事，需要他們調整財務規畫。但是沒有關係，至少，他們已經開始討論如何用自己的方法打造財務和諧。

我告訴凱西和丹，多年前我領悟到一件事：如果你不必去想儲蓄這件事，那麼儲蓄就簡單多了。凱西在公司的退休基金帳戶有自動提撥薪資功能；丹則是自雇者，他需要打造屬於自己每月自家庭支票帳戶自動提撥的方案。

雖然華爾街創造了很多技術來協助他們分析你的投資組合，但是打造財富最好的一項技術，仍然只是把錢自動提撥至退休帳戶這樣的簡單。

（本文出自《不在意，才能賺最多》作者：比爾．蘇西斯 譯者：呂佩憶）