單親媽哭「沒生活費了」如何解？ 網看支出細節吐嘈：生活品質太好

節省生活開銷，維持家庭支出平衡是一大難題。日前一名單親媽媽表示，她擔任居家清潔人員，每個月薪水4萬2千元，為了不讓孩子每天風吹日曬，她買了一台幾乎全額貸款的新車，每月要繳車貸2萬4千元，加上每月房租2萬元，等於沒有生活費，她痛苦求助網友「該怎麼辦？」多數網友無奈表示「沒錢還要住這麼好，只能賣掉車吧」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她是一位單親媽媽，孩子目前大班，在疫情前他們生活還過得去，為了不讓孩子跟她一起風吹日曬雨淋，於是她買了一台「幾乎全額貸款的新車」，認為自己每月4萬2千元的收入足以應付。

但後來遇到疫情，導致她無法上班，於是把車子增貸成60期繳費，每個月車貸要2萬4千元，再加上租了台中兩房一廳的大樓，每個月要繳2萬元房租，因此她撐過疫情重回職場後，每月將車貸與房租全繳完，就沒剩任何生活費，讓她崩潰表示「如果車子賣掉還不足以還清，要怎麼處理？不要繳費讓信用破產嗎？」

對此，許多網友直指問題「車子很可怕，會吃掉很多資產，把車賣掉去繳貸款，買車的花費不算什麼，養車更可怕」、「經濟不好為什麼要買車？根本是自找麻煩，什麼不要風吹日曬？沒錢就是這樣！為什麼房子要租這麼貴，不就是因為不想要生活品質太差，但又承擔不起費用嗎？」、「妳跟兒子住而已，為什麼要租到這麼大的房子，經濟不允許就不要找這麼大的房子，我朋友租在台中一個月7000元，就看自己要不要找而已」、「我也覺得妳租房太貴，我房子每個月房貸是1萬7左右」、「月薪4萬2千元，房租就要2萬元，只剩下2萬元可以花，到底哪來的勇氣繳2萬4千元的貸款買新車？」、「真可怕，還好我沒買車」。

有些人則給出解方，「賣車認賠殺出吧」、「我收入比你高都沒妳勇敢了，車先賣掉吧，永遠的負資產」、「我幫你算了一下，2萬4千元的車貸60期，你貸到144萬了，扣掉已繳15期，你還有90幾萬貸款，就算找信貸都不夠額度還清，只能找車行先賣掉，代償不足的部分，用信貸補上減輕負擔，房子去找套房撐過去就好了，妳敢把一半薪水付租房真猛，起碼能擠出基本生活費和一點存款，把信貸還完就好過些了」、「把車賣掉，原本車貸的錢拿一部份去補房租，把房子租在交通便利的地方，可以節省交通費，這樣才有機會漸入佳境」。