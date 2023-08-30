轉行開計程車年薪沒低於百萬過！ 速食月薪60K店經理：職場主管沒這麼威風

今天的雨勢停了，前陣子幾乎是天天下雨，計程車不好叫還算可以理解，不過今天下午出門要到市區，不管用什麼平台都是要等上好一段時間，不像之前5分鐘內就有車，一方面覺得納悶，畢竟雙北的計程車滿滿都是，這是我們一般人的腦海中印象，後來路邊終於眼尖看到一台小黃經過，趕緊招手，順利上車，看了看運將大哥應該算年輕人，我也直接開口問著：「這幾天生意是不是很好呀？用了各種平台都叫不太到車，要不然就是要等很久。」

運將大哥蠻有禮貌，從職業駕駛登記證照片看起來算年輕，一問之下原來也快要40歲了。「你說這幾天喔？對啊，下雨天真的生意接不完，今天很冷，大家出門也是比較不會騎車，盡量搭捷運要不然就計程車了。」

雖然他是一般傳統的小黃運將，不會聊起其他的叫車平台就髒話連連，還可以理性討論，有些運將大哥真的容易情緒失控，那種就不太好聊下去。

「像我剛剛原本要叫Uber，等12分鐘，後來取消換更熱鬧的地方重叫，還是要等9分鐘。還好你路邊剛好經過，要不然不知道要拖多久。」也許有讀者說，9分或12分鐘不是也還好嗎？其實往往還會差個2、3分鐘，不會真的這麼準，後來小黃運將看了一下路況說：「沒什麼車，應該沒幾分鐘就到了，沒問題的。」

「大哥您跑計程車幾年了？」想說還是開個話題問問。這位運將大哥對話中，用尊稱居多，像是「你」用「您」來稱呼，相當客氣，猜想應該當運將沒多久，以前也是主管級。

「我開3年了，沒開多久。」運將大哥笑笑這麼說著。

「那您之前是做什麼領域的呢？怎麼會跑來開計程車？」

「我以前是速食店（哪家就略過，反正就那幾家）的店經理，每個月6萬多，有時候還要下去扛大夜班，我發現年輕時連續3、4天大夜都沒問題的我，現在只要一天大夜，往往要用2、3天去補回，實在太累，而且又要四處輪調，還是算了，想了想就來開計程車」，運將大哥相當直率，就這麼講了以前的事。

我好奇接著問：「那過去這樣加上年終，一年也有70幾或80萬，這樣來跑車划算嗎？」

運將大哥大笑：「我開計程車3年，沒有一年低於百萬，雖然各有各的好壞，像是當運將沒勞健保要自己保，或者沒年終之類，但至少上班時間我自己訂，規律的跑，也抵過在那邊輪班輪到死的好，而且工讀生現在真的很不好找，店經理沒這麼威風啦！」

如果是不瞭解計程車運將生態的人，或許會被他這番話嚇到，但可能已經聽過太多，年收百萬以上真的可以用時間、用煩悶去拼來，每個月休息3天內，每天開10小時以上，那的確可以做到，因此也就沒特別震驚了。我繼續問著：「您結婚了嗎？住哪邊？」

「有啊！小孩剛滿兩歲，我生一個而已。我本來就台北人，住景美那邊。」運將大哥未來不知道是否還有什麼規畫，我跟他分享著如果有些長才，應該可以再回職場試試看，能當到連鎖速食店的店經理，能力也不會太差了，他說還管過台北車站館前店那家，另外還有南京西路、台北車站裡面那家等等，那來客量應該都很大，臨場的反應一定都很好。

我笑笑虧著運將大哥：「您是有能力的人，大材小用來開計程車，而且您本來就台北人，很好過日子了，不會太差。」

運將大哥很客氣的說：「您不知道以前我們景美那邊已經是台北市邊陲了，過個橋就是新店，生活哪有什麼過很好。」

「應該說是蛋白區，對吧！」我幫忙補充這句。運將大哥連番稱是，表示說家裡也只是普通而已，他的太太是護士（護理師），原本好像在某個大醫院急診室，後來實在太忙受不了，現在改去別家醫院的洗腎室，他說太太這樣輕鬆許多，急診真不是一般人待的。

這個我心裡是了解的，因為有好幾個讀者學生就是急診醫師，有時也會聽他們分享工作的事情，增廣見聞。

從內湖到市區，僅花了15分鐘左右，也真的是蠻會開的，不會晃，也很穩，下車時多給了一些小費，非常感謝他。時間很短，沒辦法聊更深入，不過看到其實像這樣30多歲的年輕人，其實還是很願意彎下腰做事，尤其已經有家庭包袱的人，責任感的加成會變大，收入要變多才行，要不然養家活口真有些困難。

下車時跟運將大哥說聲感謝，祝他有美好的假日，這趟路邊叫車的小黃搭的蠻舒服，聊天內容也讓我想起年少時在速食店打工的回憶，跟太座年少時分別在麥當勞跟肯德基都做事過，以前為了那一小時70塊，一個月賺那幾千塊或一萬多，回頭看當然覺得很少，但學到的待人處事經驗，卻是永遠難忘的，對服務業的人員也會更加客氣。我們也許不會再去賺那每小時70塊的打工薪資，但養成願意放下身段、彎下腰做事的態度，卻是相當寶貴的，過去種種的一切，總會在人生的某個時刻鮮明了起來。

比起其他的叫車平台就髒話連連，還可以理性討論，有些運將大哥真的容易情緒失控，那種就不太好聊下去。

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